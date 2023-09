Il y a elle, violoniste, perruque blanche, visage fardé, visage blanchi des nobles de la Cour. Et il y a lui, un peu voûté, la barbe hirsute, portant tuba et ballots de paille, comme s’il revenait des champs.

Musiciens, acrobates, mimes, ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. Ce Concerto pour deux clowns qui frôle les 1,000 représentations et que tout oppose, fusionne grâce à une partition musicale et corporelle de haute volée. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

Un duo tout en poésie et en finesse. Un enchantement à découvrir.

Prix du Public Avignon off 2013.

Plus d’infos ici

Remportez 2 invitations pour le 8 septembre à 20h30 au Centre Culturel d’Uccle