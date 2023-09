Avec Béatrix Ferauge, Margaux Frichet, Océa Gonel, Charlotte De Halleux, Noémie Maton, Tiphanie Lefrançois, Alex Lobo, Guy Pion, Emma Seine, Anouchka Vingtier.

La pièce que nous vous proposons pour démarrer la saison 23-24, est très librement inspirée d’une comédie d’Aristophane écrite il y a plus de 2400 ans. Le pitch est très moderne : les athéniennes en ont assez de voir leurs maris se battre contre la cité de Sparte depuis 20 ans. Elles s’allient aux femmes spartiates et menacent leurs hommes d’une grève du sexe si le conflit ne s’arrête pas immédiatement… Mais leurs revendications ne s’arrêtent pas là. La pièce nous plonge dans la Grèce antique d’il y a plus de deux millénaires mais son propos nous touche au plus profond. Un spectacle haut en couleur accessible à partir de 12 ans !

