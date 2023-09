Concours : gagnez 2 invitations pour " Recomposées ", le nouveau spectacle du Théâtre de Poche

En Belgique, plus de 15% des familles sont recomposées. Des familles à géométrie variable, où les enfants sont élevés collectivement par des parents, des beaux-parents, et même des ex-beaux-parents encore forts impliqués. Des gosses qui ont parfois l’influence de six adultes à gérer, des couples d’amoureux qui ne sont pas des couples parentaux et des couples parentaux qui ne s’aiment définitivement plus, des guerres intestines qui, au nom des sacro-saints enfants, mettent en branle des jeux de pouvoir à faire pleurer une tragédie grecque.