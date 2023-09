Concours : remporter vos invitations pour le Festival des libertés

C’est sur le thème des dominations que le Festival des Libertés déploie son propos pour cette nouvelle édition. Comment identifier les mécanismes culturels, politiques, institutionnels qui sont à l’origine de la création des normes et des inégalités ? Comment créer des contre-pouvoirs qui soient plus démocratiques ? Comment lutter pour un avenir juste et digne pour tous·tes ?