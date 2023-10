Concours : Yibai Chen, lauréat du Concours Reine Elilsabeth 2022, revient à Bozar accompagné par le Belgian National Orchestra

Le violoncelliste chinois Yibai Chen (deuxième lauréat du Concours Reine Elisabeth 2022) interprète le Concerto pour violoncelle n° 1 de Shostakovich, une des pièces les plus difficiles du répertoire pour cet instrument. Shostakovich le composa en 1959, inspiré et impressionné par la Sinfonia concertante de Prokofiev. Le célèbre violoncelliste russe Mstislav Rostropovich fut d’ailleurs le premier à interpréter ces deux oeuvres sur scène. Le Concerto pour violoncelle n°1 de Shostakovich est constitué de quatre mouvements. Le premier mouvement et le troisième, d’une grande fraîcheur et intensité rythmique, contrastent avec la mélancolie du deuxième mouvement. Dans le dernier mouvement, Shostakovich cite ironiquement Suliko, la chanson préférée de Staline : après la mort du dictateur, il se sentait à nouveau libre de composer de manière aussi « formelle » qu’il le souhaitait. De plus, Shostakovich pose d’ailleurs délibérément et à plusieurs reprises sa signature musicale, son motif de quatre notes – DSCH – apparaissant dans trois des quatre mouvements.