Après Londres, Broadway ou Paris, le carton mondial Les 39 Marches, inspiré du roman d’espionnage de John Buchan, monte encore un palier, puisqu’il débarque à Ixelles ! Et un conseil : tenez-vous à la rampe ! Car vous n’êtes pas prêt·e·s…

Sur scène, quatre comédiens caméléons incarnent 36 personnages, dans une performance échevelée aussi physique que schizophrénique où ils n’auront pas le temps de souffler… Et vous non plus ! Apprêtez-vous à dévaler quatre à quatre cette mise en scène en colimaçon qui donne à voir un enchaînement jubilatoire d’accidents sans garde-corps.

Le résultat ? Un théâtre d’action virtuose proche du music-hall, cadencé par un suspense hitchcockien (bah oui forcément…) et insufflé d’un humour so british qui ne fait pas, lui, dans l’esprit d’escalier.

>>>> LES 39 MARCHES - de Patrick Barlow, John Buchan et Alfred Hitchcock - TTO | Création- Du 26 Oct au - 25 Nov

