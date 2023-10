Concours : remportez une masterclass avec Andy De Brouwer et un déjeuner aux fruits de mer lors du concours Best Oyster Master of Belgium

Plébiscités par la gastronomie Belge, les vins du Centre-Loire représentent 8 AOC (Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, les Coteaux du Giennois, Chateaumeillant et Pouilly-sur-Loire) et 2 IGP (les Côtes de la Charité ainsi que les Coteaux de Tannay).

Mondialement cultivé, le Sauvignon Blanc représente plus de 80 % de la production des vignobles du Centre-Loire. Ses grappes en forme de cônes et ses baies très serrées renferment une chair ferme et croquante avec une peau épaisse. Particulièrement sensible aux sols et aux climats variés de la région, le Sauvignon Blanc développe une jolie palette d’arômes riches et complexes, où il trouve en Centre-Loire, ses plus belles expressions.

Les vignerons du Centre-Loire sont un collectif d’artisans vignerons, rassemblés par une volonté commune : la révélation d’une mosaïque de terroirs et la transmission d’une vraie culture vigneronne. Pour la troisième année consécutive, l’association est coorganisateur du concours “Best Oyster Master of Belgium”.

Du vin et des huîtres

Le mardi 17 octobre, les écaillers belges s’affronteront lors de la troisième édition de ce concours. Les candidats seront jugés sur leur rapidité d’ouverture des huîtres et des fruits de mer, leur maîtrise des techniques d’ouverture des huîtres et leur créativité dans le dressage d’un plateau de fruits de mer.

Dans le cadre de ce concours, Andy De Brouwer présentera une masterclass sur l’association des Vins du Centre-Loire avec les différents fruits de mer.

>>>> Événement organisé par Vinopres à l’initiative du bureau de l’interprofession des vins du Centre-Loire, en collaboration avec l’Académie Culinaire de France, le Comité National de la Conchyliculture, Sligro -ISPC, L’EFP, Tour&Taxis, La Libre Belgique, vino.be&Horeca Magazine.