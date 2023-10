Les plus vieux Hélécinois racontent que des âmes errent sous le Dôme du Château d’Hélécine les nuits les plus noires de l’année…De spectres qui grincent, qui geignent, qui allument des lumières et font jouer des musiques à damner les morts…Cherchant désespérément une issue pour s’échapper.

Que cache le Château derrière ses pierres ? Un passage secret? Des oubliettes? des geôles? Les âmes des Moines prémontrés courageux et protecteurs ? Ou alors… une prison pour des fantômes? Que s’est-il passé à la destruction de l’abbaye, sur les ruines de laquelle le Château a été construit il y a plus de 900 ans? Que se passerait-il si un sort animait les pierres de la façade durant les nuits les plus noires pour remonter le temps? Et que se passerait-il ses créatures maléfiques arrivaient à s’échapper?

