Notre brillant spécialiste du Rock nous plonge une fois de plus dans l’odyssée des plus grands groupes et des plus belles légendes. Entre anecdotes et images d’archives, Marc Ysaye nous confie aussi en toute intimité son parcours et ses rencontres les plus incroyables au cours d’une carrière riche en émotions.

Dans cet ultime voyage musical, ce docu-spectacle vous emmène dans un tourbillon d’histoires fascinantes et touchantes afin de mieux comprendre l’aventure du plus grand courant culturel du XXe siècle. Un nouveau spectacle encore plus Rock et surtout plus intime…

Toutes les infos ici

>>>> My Generation : 01-12/11/23BRUXELLES, Comédie Volter [CRÉATION] – 25/11/23 FARCIENNES, Centre culturel – 21/01/24 CHARLEROI, Théâtre Marignan – 03/02/24 JODOIGNE, Centre culturel – 08/02/24 HOTTON, Plaza- 09/02/24 PERWEZ, Foyer culturel – 10/02/24 CHAUDFONTAINE, Ferme d’Embourg – 16/02/24 STAVELOT, Festival Paroles d’Humains 22/02/24 – WATERLOO, Centre culturel – 24/02/24 COLFONTAINE, Centre culturel