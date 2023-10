PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE

La durée de participation est d’environ 15 minutes. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Répondez aussi rapidement et spontanément que possible via le lien "-->A lire aussi Je participe" ci-dessous.

Merci pour votre participation !

À lire aussi

Toutes les informations récoltées au cours de cette enquête seront utilisées dans la plus stricte confidentialité. Seuls les enquêteurs responsables de l’étude auront accès aux données récoltées. Aucune information permettant de vous identifier n’est collectée, et cela, afin de garantir votre anonymat le plus complet.

Responsables de l’enquête :

Stéphane ADAM Unité de Psychologie de la Sénescence (UPsySen) Université de Liège (ULiege) Bd du Rectorat (B33) B-4000 LIEGE (Belgique) Tel: +32 4 366.20.10 (secrétariat) Email: info@lyage.be

Luc VAN MELLAERT Head of Marketing Korian Belgium Satenrozen 1B B-2550 Kontich (Belgique) Tél.: +32 3 443.76.51 Email: info@korian.be