Waio : la nouvelle plateforme belge où faire le plein de produits écolos.

Signifiant « empreinte » en Swahili et désignant un cercle en Hawaïen, Waio est une plateforme belge de produits éco-responsables qui est décidée à réduire notre empreinte au maximum et encourager une transition vers une économie circulaire.

Back to school, vin & champagne, beauté & soins, maison, bébé, zéro déchet, jouets et jeux… De prime abord, Waio semble être un classique site d’e-commerce sauf que pas tout à fait! Tous les produits repris dans chacune des catégories sont en effet 100% éco-responsables et éthiques. Waio vous facilite la transition vers un mode de consommation plus juste, soucieux de notre planète et de notre santé.

Bénéficiez de 10% de réduction grâce au code IPM10. En plus de cette réduction, un heureux gagnant, tiré au sort, parmi les personnes ayant fait un achat avec le code IPM10, se verra rembourser l’intégralité de son panier sur Waio.



Afin de réduire un maximum votre empreinte écologique, Waio compense le CO2 émis lors des livraisons et reverse 1% du chiffre d’affaires pour financer des projets environnementaux.

Améliorez facilement votre empreinte écologique en faisant vos courses en ligne sur waio.co. Le e-shop avec plus large choix de produits durables pour votre quotidien.



