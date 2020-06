SuperfoodBeers

SuperfoodBeers est une gamme de bières innovantes, entièrement BIO, avec un degré d’alcool modéré. Nous y incorporons, en fin de process, des ingrédients avec une richesse aromatique intéressante, appelés Superfood.

Sept bières sont déjà disponibles :

La 5.G, une blonde légèrement ambrée, titrant à 5,5% d'alcool et ayant un nez parfumé grâce à ces 5 ingrédients que sont Galanga, Gingembre, Ginseng, Ginkgo et Guarana. La 5.G a notamment décroché une médaille lors du concours de l’European Beer Challenge en 2019 et une note de 18/20 par Eric Boschman (ancien meilleur sommelier de Belgique).

La blonde triple, MHAKA, contient du MACA et a une teneur en alcool de 7%. La maca apporte à la bière un subtil goût de noisette grillée et lui donne ainsi une belle rondeur.

L'IPA, appelée APY, est une bière blonde avec 5% d'alcool agrémentée de Yuzu. Les houblons utilisés donnent à la bière une agréable amertume et un nez floral et d’agrumes.

La LUA est une bière blanche, ronde et savoureuse, avec du Lucuma & de l'Acerola, très appréciée car différente des blanches classiques. A servir fraîche avec une rondelle de citron ☺

La BLACA, bière brune à 7%, est agrémentée de caroube, ce qui lui donne un goût chocolat-café très plaisant !

La WACA est une blanche rosée, titrant à 4,7%. L’açaï et l’aronia apportent des arômes des fruits rouges, idéal pour la saison estivale.

La PEALCE, est une blonde légère à 4%. Le superfood utilisé est la graine de la paix. Nous associons à cette bière un projet visant à améliorer la biodiversité en plantant des arbres fruitiers en collaboration avec un partenaire local.

SuperfoodBeers associe à ses bières une démarche durable : la récupération des drêches de brasserie pour la fabrication d’eco-contenants ou de biscuits salés/sucrés mais aussi la compensation des émissions carbones lors de la production grâce à l’ONG graine de vie et son programme de reforestation à Madagascar.

Les Superfood Beers font LA différence !

Plus d'infos sur : https://www.superfoodbeers.com