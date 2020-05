Gagnez 10 coffrets DRINK IT FRESH : de savoureux cocktails artisanaux, belges et 100% naturels! Faits par vous, chez vous et en toute simplicité!

En participant à ce concours, vous pouvez remporter un des 10 coffrets de Drink it Fresh . Chaque pack (valeur 29,75€) contient 20 dosettes à cocktails (sans alcool) livrées chez vous.

Connaissez-vous déjà DRINK IT FRESH?

Fini de laver, découper, presser, piler, doser… et fini les alternatives chimiques… Maintenant il y a DRINK IT FRESH, un mix à cocktail artisanal, frais et 100% naturel (sans conservateur ni additif) qui permet à n’importe qui (particulier ou professionnel) de préparer un cocktail parfait en quelques secondes. Concrètement, il suffit d’ajouter des glaçons et le spiritueux de son choix (ou de l'eau gazeuse pour une version non alcoolisée).



© Drink it fresh



Comment les cocktails sont-ils produits ?

Chaque dosette DRINK IT FRESH contient un cocktail rafraîchissant, préparé artisanalement dans un atelier protégé Belge. Tous les ingrédients sont coupés à la main, fraîchement pressés et directement surgelés pour préserver leur qualité et leurs vertus. Aucun additif (conservateurs, arômes artificiels, etc) n’est ajouté. Des morceaux entiers de fruits (feuilles de menthe et rondelles de citrons) créent un visuel parfait et ajoutent une dernière touche gustative.



Quels parfums sont proposés ?

Trois parfums sont disponibles: le Mojito classique (citron vert, menthe et sucre de canne), le Mojiberry (un Mojito revisité avec des framboises fraîches) et le Belgian Mule (gingembre, concombre, citron vert, sucre de canne). Ces 3 bases se déclinent à l’infini : avec ou sans alcool, en ajoutant un soft en plus de l’eau gazeuse ou en variant le spiritueux.

Un mix à cocktail :

- Belge & artisanal

- Frais & 100% naturel

- Pratique & instantané

- Avec ou sans alcool

- Surgelé(longue conservation)

Où les trouver ?

En ligne directement sur le webshop de DRINK IT FRESH mais aussi dans certaines épiceries fines (eg Fresh Med et Belgomarkt).

E-Shop - 4 cocktails gratuits avec le code de réduction

Entre le 11 et le 18 mai, pour toute commande de minimum 2 coffrets de 20 cocktails, vous recevrez 1 bon à valoir, à offrir à un de vos amis! (bon pour un pack de 4 cocktails gratuits). Il vous suffira d’entrer le code CUBALIBRE sur le Webshop de DRINK IT FRESH et vous recevrez le bon à valoir valable sur toute commande de notre webshop.