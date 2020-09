L’univers de Haring semble illimité. C’est que l’électro apatride du producteur belge s’est esquissée entre une ville transfrontalière et un arbre généalogique planté du côté d’Oran.

Avec un son qui mélange house, IDM et techno mélancolique, la musique d’Haring véhicule une puissante charge émotionnelle, un feeling fascinant et c’est sans surprise que le public est au rendez-vous.

Après nous avoir présenté « In Spaces », son premier album conceptualisé à Istanbul et être venu avec son live band (accompagné d’Antoine Pasqualini aka Monolithe Noir à la batterie et Antoine Flipo de Glass Museum) lors des Nuits 2019, celui qui a été DJ résident pour Kiosk Radio et Pure FM, viendra nous présenter son deuxième album lors des Nuits 2020 !

Plus d'infos ici