La Libre vous offre 3 sessions d’une heure de simulateur en duo.

Lancé par Damien et Audrey Blanchard, ce centre de golf permet aux professionnels, aux amateurs, aux débutants et aux curieux de venir taper de vraies balles avec de vraies clubs, mais à l’intérieur.



© All in Golf



À « All In Golf », vous pouvez venir perfectionner votre swing sur le practice. Vous pouvez exercer votre putting sur les 150 m2 de surface dédiés à cette partie ô combien importante de la discipline.Mais à « All In Golf », vous pouvez surtout jouer sur les plus beaux parcours du monde grâce à des simulateurs dernière génération.Concentrez-vous, frappez, puis analysez votre mouvement ou la trajectoire de la balle grâce aux données récoltées par les différents capteurs.À « All In Golf », on propose un golf autrement et pour tous.Il fait mauvais ? Vous n’avez pas le temps de faire 3h de 18 trous après une journée de boulot ? Vous voulez juste découvrir ce sport ? Vous souhaitez passer une soirée entre amis comme vous iriez au bowling ou au karting ?Cet établissement est l’endroit idéal. Avant, pendant ou après l’effort, vous pourrez également boire un verre au bar et regarder différentes manifestations sportives à la télévision. Car au-delà de l’aspect sportif du centre,

Damien et Audrey ont également développé une atmosphère conviviale.



© All in Golf



>> Découvrez All in Golf en cliquant ici