Ce gin est différent car il est 100 % artisanal, belge et créé par un « Workalcolic », au sens propre comme au figuré, par un homme, Thierry Verhoeven, dont la carrière l’a amené de Bacardi Martini, à Pernod Ricard, Bruggeman et la Distillerie de Biercée dans des fonctions managériales.

Ce bruxellois a senti à l’aube de ses 57 ans qu’il devait créer son propre produit correspondant à sa convivialité et les formations qu’il a suivi en sophrologie et en analyse transactionnelle donc animé par une grande empathie. Un infarctus, qui n’a laissé heureusement aucun séquelle, et la crise sanitaire du covid ont toutefois contrarié le lancement de ce produit de très belle qualité. Mais il est toujours là et prêt à developper son produit pour la fin de l’année.



Le gin est distillé à partir de kumquats. Le plus petit des agrumes. Son nom signifie « orange d’or » en chinois. Le fruit est certifié 100 % bio est cultivé dans les vergers de « La Finca Rio Jara » au sud de l’Andalousie. Dans Cala Gin, il n’y aucun arôme artificiel, même dit naturel, aucun exhausteur de goût ni conservateur de goût. Il se déguste pur et frais comme un whisky de qualité, en cocktail comme le célèbre « Ginto » ou autre cocktail. Le design de la bouteille est délicat et le bouchon est surprenant en verre avec un système d’ouverture créatif.

C’est un produit qui a conquis le célèbre oenologue Eric Boschman mais il est déjà servi dans le le doublement étoilé restaurant de Christophe Hardiquest : Bonbon. Ainsi que chez Alain Blanchin à Overijse. Une étoile Michelin.

Il ne se trouve que chez votre caviste. Dans les antres où ne se côtoient que les produits d’exception défendus par d’authentiques et inspirés artisans.

Cala Gin. Kumquat. Thierry Verhoeven. C’est le podium de vos prochains apéros d’hédonistes.

Plus d'infos ici