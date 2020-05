NESPRESSO LANCE VERTUO, UN CAFÉ DE TAILLE.

D’une simple pression sur un bouton, dégustez un café de qualité en grande tasse avec Nespresso Vertuo

Lausanne, SUISSE – Le système Vertuo révolutionne la façon dont le café est préparé en introduisant la technologie unique Centrifusion , mais aussi en proposant une nouvelle gamme de capsules, qui permettent de créer différents styles de café, de l’espresso à la grande tasse. Lorsque l’on appuie sur le bouton, le système intelligent reconnaît automatiquement la variété de café en cours d'infusion et ajuste les paramètres d'extraction pour créer le café parfait, parachevé par une crema onctueuse à souhait.

Connu notamment pour son espresso de très grande qualité, Nespresso , pionnier du segment du café en dosette, lancera le système Vertuo en Belgique et au Luxembourg dès le mois de septembre. Vertuo propose 28 cafés de qualité supérieure pour permettre aux amateurs de café de profiter de leur boisson préférée comme ils l’entendent. En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que de la plus grande innovation de Nespresso depuis le lancement de son tout premier café en dosette il y a plus de 30 ans.



Suite à son succès en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France, en Australie, en Corée du Sud, en Allemagne, etc., Vertuo sera disponible en Belgique à la fin de l’été. Une magnifique opportunité pour un pays où plus de 80% des consommateurs préfèrent boire un café de grande taille, commençant bien souvent la journée par une tasse de plus de 200 ml. Avec Vertuo , les Belges pourront préparer chez eux des cafés de qualité qui font la réputation de Nespresso .

Brema Drohan, Business Executive Officer chez Nespresso Belux, nous explique, “ En lançant Vertuo en Belgique et au Luxembourg, nous mettons à la disposition des amateurs de café de nouvelles options pour la préparation de leur café à domicile, et nous leur proposons une gamme de cafés grand format qui ne compromettent ni le goût ni la qualité qui font la réputation de Nespresso. Les amateurs pourront également découvrir différentes façons de savourer leur café, comme par exemple le Reverso, qui permet de préparer un café à la texture exceptionnellement onctueuse par l’ajout de lait dans la tasse avant même que le café ne commence à la remplir ."

Afin de lutter contre le gaspillage et dans un souci de préserver l’environnement, 13% des capsules Vertuo sont constitués de capsules en aluminium Nespresso recyclées. Et comme cet aluminium provient intégralement de notre ligne de recyclage de Lichtenvoorde, cela signifie que les capsules Vertuo sont en partie produites grâce aux capsules ramenées par le consommateur belge et luxembourgeois. La boucle est bouclée…

© NESPRESSO



propose également un nouvel assortiment de 28 cafés. Les différentes capsules permettent de créer des tasses de café de toutes les tailles, chaque capsule proposant un blend original concocté avec soin pour offrir une expérience de café de qualité, quelle que soit l'occasion. La plus grande taille, Alto (414 ml), offre un goût aromatique délicat à savourer dans une tasse de grande taille, comme par exemple le travel mug– le format idéal pour amener votre Nespresso Vertuo partout où vous allez ! Il complète à merveille le corps équilibré et le bouquet d'arômes délicats du format Mug (230 ml). Le Gran Lungo (150 ml) offre le plaisir prolongé d'un espresso. Et enfin, les blends Espresso (40 ml) et Double Espresso (80 ml) ont une saveur tout simplement irrésistible. Tous nos cafés sont certifiés Rainforest Alliance et font partie du programme AAA pour une Qualité Durable. Nous avons également le plaisir d’accueillir un petit nouveau dans la gamme des cafés certifiés Fairtrade, le Master Origins Colombia.

· 5 tailles de tasse – Alto (414 ml), Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) et Espresso (40 ml),

· 28 cafés exceptionnels

o 2 blends pour le format Alto

o 15 blends pour le format Mug

o 4 blends pour le format Gran Lungo

o 3 blends pour le Double Espresso

o 4 blends pour l’Espresso

Vertuo sera disponible à partir du 3 septembre en différentes couleurs dans les boutiques Nespresso et en ligne sur www.nespresso.com à partir de 179€ pour la machine et à partir de 4,50€ pour un étui de 10 capsules.