Palis du Vin ; Près d’un siècle de passion pour les grands vins.

Créé en 1923 par la famille De Prins, Palais du Vin c’est près d’un siècle de passion pour les grands vins. Quel bruxellois ne connait pas ce bâtiment emblématique des marolles, ancien siège et chais de la société ? Aujourd’hui, Palais du Vin s’affiche sur une identité plus moderne et lance son site internet. Une sélection de crus soigneusement sélectionnés parmi les plus beaux terroirs de France et d’ailleurs. Champagne Bollinger, Delas ou Montes ne sont que quelques-unes des belles étiquettes qui vous attendent sur leur site. Et ce à partir de 10€ la bouteille et la livraison gratuite à partir de 6 bouteilles !

Curieux d’en savoir plus ? Pour fêter ce lancement La Libre Belgique a soigneusement sélectionné avec Palais du Vin 6 cuvées qui ne pourront que vous surprendre. Et pour fêter cette collaboration nous vous offrons 25 de ces coffrets ! En plus de ce prix, les abonnés pourront profiter de 15€ sur tout achat de plus de 100€. Une offre valable sur tout le site et jusqu’au 26 avril. Une bonne raison pour se faire plaisir.

Rendez-vous sur www.palaisduvin.be et utilisez le code tahsko (à indiquer en haut à droite en cliquant sur le petit cadenas)

Château Patache d’Aux 2015, Médoc

Un grand classique qui ne déçoit jamais. Surtout dans ce magnifique millésime 2015. Assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot et Cabernet Patache d’Aux offre des notes de fruits accompagnées d'un boisé franc. Magnifique sur une belle pièce de viande.

Côtes du Rhone Village 2010, Famille Perrin

Intrinsèquement lié aux grands terroirs du Rhône, la famille Perrin a donné naissance au Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape. Ici, elle ne déçoit pas et prouve toute sa qualité de vigneron à travers ce très beau Cotes du Rhône Villages.

Pomino Bianco 2018, Castello Pomino

Avec l’incontournable Sangiovese, peu de gens connaissent la qualité des blancs toscans. Un magnifique exemple ici avec ce Pomino Bianco 2018 de l’illustre maison Frescobaldi.

La Vie en Rose 2018, Côte de Provence, Château Roubine

Le nom laisse rêveur dans ces temps incertains. Un très beau rosé, aussi bon que sa bouteille est belle et qui fera le plaisir de tous aux premiers rayons de soleil.

Vilarnau Brut Reserva, Cava

Vilarnau est une petite cave prestigieuse spécialisée dans l'élaboration artisanale de Cava haut de gamme et exclusifs où chaque détail compte de la vigne à la bouteille.

Couvin des Jacobins 2018, Bourgogne - Maison Louis Jadot

Les amateurs de Bourgogne ne pourront qu’apprécier cette cuvée emblématique de la maison Louis Jadot à Beaune composée à 100% de Chardonnay provenant en particulier de la Côte d'Or, du Chalonnais et de Viré-Clessé. Dans cette cuvée, la partie élevée en cuves apporte au vin beaucoup de fraîcheur et d‘arômes fruités ; la partie élevée en fûts apporte de la structure et de la rondeur.