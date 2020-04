L'AOC Lirac, 771 hectares de passion et de talent sur la rive droite du Rhône

Appréciés dès le seizième siècle pour leur qualité et leur richesse, les vins de l'AOC Lirac continuent aujourd'hui de se distinguer par les atouts de leur terroir : ensoleillement exceptionnel, variétés de sols et de cépages, le Cru Lirac produit des vins de haute expression qui plaisent à un public de connaisseurs, et les Belges en particulier.

© Lirac



A défaut de pouvoir prendre rapidement le TGV pour Avignon, le vignoble de Lirac se devine déjà à travers quelques chiffres et informations pertinentes qui ne feront qu’aiguiser l’envie d’embarquer pour le Sud :

4 communes : L’AOC éponyme de la commune de Lirac, s’étend également sur trois autres communes : Saint Genies de Comolas, Saint Laurent des Arbres et Roquemaure, berceau des Côtes du Rhône.

: L’AOC éponyme de la commune de Lirac, s’étend également sur trois autres communes : Saint Genies de Comolas, Saint Laurent des Arbres et Roquemaure, berceau des Côtes du Rhône. 500 ans d’histoire : à vrai dire, l’origine des vins de cette région remonte à l’Antiquité. Mais c’est au 16ième siècle que les vins provenant des quatre communes vont conquérir, par leur richesse et leur qualité les cours royales, l’aristocratie et la haute bourgeoise française, mais également l’étranger.

: à vrai dire, l’origine des vins de cette région remonte à l’Antiquité. Mais c’est au 16ième siècle que les vins provenant des quatre communes vont conquérir, par leur richesse et leur qualité les cours royales, l’aristocratie et la haute bourgeoise française, mais également l’étranger. « CdR » : Dès 1737, afin d’éviter les usurpations du nom, les vignerons obtinrent le droit de frapper leurs barriques du sigle C.d.R. pour « Côte du Rhône » pour procéder à l’authentification des vins. Le Cru Lirac est donc à l’origine de la Côte, qui par extension a désigné l’ensemble des vins des Côtes du Rhône.

: Dès 1737, afin d’éviter les usurpations du nom, les vignerons obtinrent le droit de frapper leurs barriques du sigle C.d.R. pour « Côte du Rhône » pour procéder à l’authentification des vins. Le Cru Lirac est donc à l’origine de la Côte, qui par extension a désigné l’ensemble des vins des Côtes du Rhône. Premier Cru aux trois couleurs : l’AOC Lirac est officiellement reconnue en 1947. La nouvelle appellation devient le premier Cru des Côtes du Rhône à produire des vins de trois couleurs : rouge, rosé, blanc.

: l’AOC Lirac est officiellement reconnue en 1947. La nouvelle appellation devient le premier Cru des Côtes du Rhône à produire des vins de trois couleurs : rouge, rosé, blanc. Trois terroirs emblématiques : si le terroir se distingue par la garrigue, le mistral et les terres arides, ce sont trois types de sols bien également bien distincts – galets roulés, éboulis calcaires et Sables de la fin du Tertiaire – et leur assemblage qui permettent d’obtenir un style riche et complexe combinant structure et élégance :

: si le terroir se distingue par la garrigue, le mistral et les terres arides, ce sont trois types de sols bien également bien distincts – galets roulés, éboulis calcaires et Sables de la fin du Tertiaire – et leur assemblage qui permettent d’obtenir un style riche et complexe combinant structure et élégance : Galets roulés : Ce terroir donne des vins puissants avec une architecture tannique solide et dotés d’un potentiel de garde élevé. Les rouges sont dominés par un registre aromatique de fruits noirs (cerise noire, cassis, myrtille) et d’épices.



Eboulis calcaires : ce terroir favorise l’élaboration de vins marqués par une minéralité et une fraîcheur remarquable.



L’association de galets, de graviers et de sable donne des vins rouges très fins, dont la trame tannique est élégante et la palette aromatique orientée vers les fruits rouges.

Production et rendement annuels : les 87% de vins rouges, 10% de blancs et 3% de rosés qui représentent l’appellation, atteignent une production annuelle de 24370 hl et un rendement de 32 hl.

: les 87% de vins rouges, 10% de blancs et 3% de rosés qui représentent l’appellation, atteignent une production annuelle de 24370 hl et un rendement de 32 hl. Climat : le Cru Lirac, concentré et expressif, s’explique par son climat méditerranéen. Son ensoleillement exceptionnel avec 2700 heures par an, sa température moyenne annuelle avoisinant les 14 ° C, sa pluviométrie faible qui dépasse rarement 700 mm par an et son exposition au Mistral. Marqué par une période de sécheresse prolongée, le climat de Lirac limite naturellement la production de la vigne. Le corollaire est une grande concentration de raisins secs en minéraux, sucres et autres composants naturels du vin, comme les tanins et les acides.

: le Cru Lirac, concentré et expressif, s’explique par son climat méditerranéen. Son ensoleillement exceptionnel avec 2700 heures par an, sa température moyenne annuelle avoisinant les 14 ° C, sa pluviométrie faible qui dépasse rarement 700 mm par an et son exposition au Mistral. Marqué par une période de sécheresse prolongée, le climat de Lirac limite naturellement la production de la vigne. Le corollaire est une grande concentration de raisins secs en minéraux, sucres et autres composants naturels du vin, comme les tanins et les acides. 56-16-6 : c’est la combinaison gagnante de l’appellation, 56 caves particulières, 16 maisons de négoce et 6 caves coopératives représentent au total l’appellation.

© Lirac