SodaStream lance aujourd’hui sa campagne à l’occasion du Jour de la Terre, Don’t just share, care, en collaboration avec Randi Zuckerberg (vidéo : https://youtu.be/KGQx9FAAjos). Fidèle à son style habituel, la marque fait passer des messages environnementaux importants sur le ton de l’humour, avec l’aide de Randi Zuckerberg, afin d’inciter les gens à ne pas seulement exprimer leur inquiétude virtuellement, mais à agir dans la vraie vie. À la fin de la vidéo, Randi Zuckerberg présente une plateforme communautaire où l’entreprise partage son engagement en faveur de l’environnement : https://www.sodastream.be/fr/earth-day-2021/

Johan Schepers, General Manager Benelux de SodaStream : « Il est temps de joindre le geste à la parole. Ce n’est pas avec de simples mentions “J’aime” qu’on sauvera le monde des déchets de plastique à usage unique. Nous devons tous agir, en commençant par de petits gestes, chez nous. Remplacer les bouteilles en plastique jetables par une bouteille SodaStream réutilisable, par exemple. »

S’engager à réduire les déchets plastiques

Les bouteilles réutilisables de SodaStream offrent une alternative aux bouteilles à usage unique. La célèbre marque d’eau gazeuse prévoit une économie de 78 milliards de bouteilles à l’horizon 2025, soit 11 milliards de plus que l’objectif annoncé l’an dernier.

À partir de la fin de l’année, SodaStream passera aussi aux conditionnements métalliques pour ses saveurs, ce qui permettra d’économiser 200 millions de bouteilles en plastique supplémentaires.

Avec les appareils à eau pétillante de SodaStream, vous pouvez produire de l’eau gazeuse à partir de l’eau du robinet en un rien de temps. Et avec nos saveurs à ajouter vous pouvez rendre votre boisson extra spéciale! Durable et facile: vous économisez du plastique, êtes moins cher, et traîner des bouteilles lourdes appartient au passé. Votre propre eau pétillante, toujours chez vous!

Autres actions de l’entreprise

Les bureaux de SodaStream ont été fermés pendant un certain temps en raison des mesures corona. À l'occasion de la Journée de la Terre (22 avril), SodaStream appelle les employés à domicile à participer à des actions de nettoyage dans leur quartier, dans la limite des possibilités des restrictions corona locales.

En Belgique et aux Pays-Bas, les employés de SodaStream collectent les déchets plastiques dans leur quartier. Quelques employés partent en canoë pour nettoyer les déchets plastiques dans les canaux de Breda. Et 15 équipes, comprenant un millier d'écoliers au total, participeront à un grand concours de collecte de déchets plastiques dans différentes villes des Pays-Bas, de Groningue à Valkenswaard.

A gagner : 8 Sodastream SPIRIT



Design moderne, noir élégant

Rapide et facile à utiliser ou à prendre avec vous

Vous décidez: avec une pression sur le bouton vous choisissez la quantité de pétillant, si vous voulez ajouter un avant-goût

Possède un système de verrouillage pour un placement facile de la bouteille

Lorsque le cylindre est vide, vous pouvez l’échanger contre un cylindre SodaStream plein.

1 appareil à eau gazeuse SodaStream SPIRIT noir

1 bouteille réutilisable de 1 litre avec bouchon noir

1 cylindre de SodaStream *, pouvant contenir jusqu’à 60 litres d’eau pétillante

Ce qui rend le noir SPIRIT unique:Vous recevrez les articles suivants:

* Les bouteilles SodaStream restent la propriété de SodaStream Ltd. Lors de l’achat, vous payez entre autres pour une licence d’utilisation du cylindre. Si vous souhaitez le retourner définitivement, vous recevrez 2 € de frais de retour.

* Les bouteilles SodaStream reste la propriété de SodaStream Ltd. Lors de l’achat, vous payez pour une licence d’utilisation du cylindre, entre autres. Si vous souhaitez que ce soit définitivement, vous recevrez 2 € de frais de retour.