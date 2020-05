Les Mompreneurs sont des femmes animées par leur passion, des entrepreneures qui mettent tout en oeuvre pour réaliser leur rêve. Etre femme, être mère et être indépendante.

Qu’elles soient artisanes, créatrices textile, photographes, formatrices, cheffes coq, thérapeutes ou comptables, les Mompreneurs se donnent à 200 % pour concilier une vie de famille bouillonnante et une vie professionnelle passionnante et offrir à leurs clients un produit, un service de qualité et souvent personnalisé.

Le réseau des Mompreneurs rassemble plus de 200 mamans entrepreneures organisées en un réseau social et professionnel et solidaire.

Participez à notre concours avant le 9 juin et tentez de gagner :

Un moment bien-être :

Anne Guidicelli = Une séance d’hypnose boost ou relax

> www.facebook.com/hypnocare.hypnose

Anne-Catherine van Caubergh = 2 X 15 min de massage assis

> www.yishi.be

Cécile Struyven = Une sortie dans les bois "au fil des saisons" maman – enfant

> www.atelierscasaverde.be

Isabelle Christiaens = Un abonnement familial de 5 séances yoga du rire

> www.joiederire.be

Lorenza Bianchini = Un massage rituel

> www.massages-gembloux.be

Sophie Gruslin = Une séance de Shiatsu

> www.sophiegruslin.com

Valérie Milet = Offre spéciale découverte de 4X30' de massages chez YaKa Zen

> https://realaxologue.mytreatwell.be

Véronique Massard = Une marche âme soeur

> www.veronique-massard.com

Virginie Kinif = Un bon d'une valeur de 50€ pour une formation, une séance de conseil énergétique, d'hypnose ou un massage, accompagné d'un bracelet en pierres personnalisé

> www.beandjoy.be

Marie-Hélène Dierick = Une coloration végétale, coupe, brushing

> www.marieyourbeauty.com

Amandine Didier = Un moment précieux au choix: un atelier créatif, une méditation, un massage donner-recevoir (si vous vivez sous le même toit)

> http://unmondeplusbeau.be

Thaïs Sander = Puzzle de 80 pièces Souffle d’Etoiles

> www.souffledetoiles.org

Coaching / Organisation familiale :

Anne van den Hautte = Un coaching d’une heure pour une vie plus zen et organisée

> www.lapsydulogis.be

Céline Berger = Une session de coaching de 1h30

Céline Berger = L'Aventure Happy Family: 30 vidéos pendant les 30 jours pour apprendre et tester en famille des outils concrets d'éducation positive

Jane Delespesse = Un coaching spécialisé pour femme

Jane Delespesse = Un coaching pour femme en lien avec sa nature cyclique et sacrée

> www.janedelespesse.be

Jessica Dessy = Une consultation au choix (bilan professionnel, équilibre vie personnelle / professionnelle, analyse de projet professionnel, préparation à un entretien d'embauche)

> www.re-creation.be

Céline Cornez : Une place pour un atélier au choix (carnet Bullet, budget, écriture dev perso, tableau de visualisation, home management pratique)

> www.celinecornez.be

Tali Chafai = Une réduction de 10% sur un abonnement de 3 mois à la conciergerie Family Time Saver

> www.familytimesaver.be

Un bijou :

Camille Henrotay = Une paire de boucles d’oreilles libellules

> www.camillebelgiancreation.be

Christelle Maréchal = Une parure collier, boucles d'oreilles

> www.facebook.com/Flammelle

Christelle Thomsin = Une paire de boucles d'oreilles faites main en plaqué or réhaussées par la présence de perles d'eau douce

> www.dechenou.com

Fabienne Robert = Un bon d'achat d'une valeur de 100€ pour une de nos créations ou pour une métamorphose de bijoux oubliés

Fabienne Robert = Un bon d’achat d'une valeur de 50€ pour une de nos créations ou pour une métamorphose de bijoux oubliés

> www.justinjewels.be

Nathalie Franckx = Une paire de boucles d'oreilles en porcelaine 'Les Petits Détails'

> mamzellemaxime@gmail.com

Stéphanie Chapelle = Une paire de boucles d'oreilles

Stéphanie Chapelle = Une pochette à bijoux Jaina

> www.latelierdelynie.be

Valérie Vanderwauwen = Un bon d’achat de 50€ dans ma collection ou pour la création avec le gagnant d'une pièce personnalisée ‘Les Caprices de Cocotte’

> www.lescapricesdecocotte.be

Elodie Dechamps = Un miroir de poche en pièce unique et personnalisée

Elodie Dechamps = Une broche en pièce unique et personnalisée et sa pochette

Elodie Dechamps = 4 magnets à colorier pour les fans de coloriage détente

> https://fartfadet-creation.be

De la déco :

Chloé Cacheux-Ntalakidis = Une suspension en macramé pour plante, en coton naturel, Handmade

Chloé Cacheux-Ntalakidis = Un joli Terrarium avec plante tropicale

Chloé Cacheux-Ntalakidis = Une suspension pour plante, modèle Santorini, en corde de coton naturel et fil colorés, Handmade

> www.facebook.com/ididit.by.chloe

Laurence de Montpellier = Une série de 3 vases upcyclés

Laurence de Montpellier = 1 vase Magnum Danser , 1 vase Bouteille Débattre, 1 vase Fillette Rire

> www.lucieinther.com

Marianne Smolders = Une jolie guirlande 100% Récup du 6m50

> infoslaroulotte@gmail.com

Maud Gheysens = Un lot de deux bestioles en tissu

> www.creatioles.be

Julie Jacques = Conseil express en optimalisation d'espace (rénovation d'habitation ou nouvelle construction) de 2h

> www.popuphome.be

Laeticia Delporte = Un atelier pour apprendre la technique du beton ciré (atelier de 4h)

Laeticia Delporte = Un atelier de relooking de meubles (atelier de 4h)

> latelierdupassetemps@gmail.com

Morgane Beco-Lieutenant = Un conseil couleur (décoration d’intérieur)

> morgane_lieut@hotmail.com

Anne-Claire Watthez = Un coffret Aurore pou réaliser ses bougies

Anne-Claire Watthez = Un coffret Noé

> www.lafabriquedetoiles.be

Théodora Greindl = Un sac nautique Tiny et pochette nautique assortie, personnalisés avec le texte de votre choix

Théodora Greindl = Une pochette nautique personnalisée avec le texte de votre choix

Théodora Greindl = Un sac Nautique Maxi, personnalisé avec le texte de votre choix

> www.customefy.be

Un cadeau naissance / bébé / enfant :

Caroline Deprez = Un colis vêtements d'occasion future maman et bébé

Caroline Deprez = Un colis surprise seconde main bébé/future maman

> www.littlemarquis.be

Sandy H.Dio = Un cadeau maman/ enfant assortis (1 paire de Lacet et 1 polo enfant)

> www.etde5.be

Marie Fournier = Une séance d'accompagnement autour de la naissance, de l'enfance ou de la parentalité (1h)

Marie Fournier = Un atelier "Bébé Signe" pour 2 personnes

> www.naitre-parents.be

Monique Wienders = Une écharpe de portage en coton avec 2 compresse d allaitement lavable

Monique Wienders = Un coussin de positionnement rempli de graines bio

> www.cangurito.be/fr

De jolis souvenirs...

Cécile Quenum = Une séance photo + une préparation téléphonique et par mail 1H de séance en studio + remise de 5 fichiers numériques

> www.tracesdelumiere.com

Emilie Valet = Une séance photo "Tout Doux"

> www.emivaphotos.be

Rasa de Verneuil = Un joli portrait souvenir de pureté de votre bébé. La cadeau inclut : Session 30 min avec les accessoires fournis pour un bébé et deux portraits de 20x20 cm imprimés sur le support de bois

> www.dewdreamphotography.com

Magali De Rijck = Une rédaction d'une lettre d'amour à maman

> www.laplumequigratte.be

Geneviève Gérard = Une séance d'écriture créative

Geneviève Gérard = Une séance d'écriture en duo

Geneviève Gérard = Un atelier avec toute la petite famille

> www.lesateliersdegiorgia.be