Dorian de Meeûs, Rédacteur en chef de La Libre Belgique présentera cette conférence.

En 2021, la presse est le troisième opérateur numérique au monde, juste derrière Google et Facebook.

Mais comment se porte la presse écrite ? Quelles sont ses perspectives et ses principaux défis ?

La révolution numérique a profondément modifié le processus de production d’un quotidien, mais aussi les habitudes de ses lecteurs. Ils s’informent autrement, mais ils s’informent plus que jamais. L’enjeu est sociétal, économique et culturel. Cette rapide transformation digitale s’accompagne d’un besoin crucial en innovations technologiques et d’une volonté de contredire activement les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux.

Votre ticket inclue la livraison d'un pack apéritif chez vous comprenant boissons et snacks afin de profiter au mieux de ce moment.

Infos et inscriptions: https://www.eventbrite.be/e/conference-en-ligne-libre-belgique-quel-avenir-pour-la-presse-ecrite-tickets-138640739183