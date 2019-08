Le samedi 31 août, La Libre et Infrabel vous offrent le calendrier des écoliers.



Ce calendrier sensibilise aux règles élémentaires de sécurité en gare, le long des voies et aux passages à niveau.

Pratique, vous pourrez y indiquer toutes les activités et les rendez-vous de vos têtes blondes et de toute la famille.

Richement illustré, vous pourrez l'accrocher sur un mur, une porte.... partout où il vous plaira.

Toutes les vacances scolaires et les moments clés de l'année y sont également indiqués.

C'est votre allié pour une année réussie !



Retrouvez ce calendrier gratuit, samedi dans La Libre.