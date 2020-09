Xavier Noiret-Thomé, artiste français basé à Bruxelles, offre des peintures et assemblages d’une rare diversité qui se nourrissent de savoir, d’expérience et d’influences assumées. Il a choisi d’inviter le sculpteur, dessinateur et peintre hollandais Henk Visch, dont les sculptures tantôt monumentales, tantôt miniatures, s’apparentent selon lui à la pensée humaine.

Leurs œuvres, intenses et directes, parfois teintées d’humour, dépeignent le réel et tentent de cerner le processus de création et son impact sur la vie.

PANORAMA du 03.09.2020 au 17.01.2021 à La CENTRALE (Place Sainte-Catherine 44 1000 Bruxelles)