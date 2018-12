Un mariage qui aura lieu à la chapelle Saint-Georges ert sera suivi d'une réception à Forgmore House, tout comme celui de Harry et Meghan.





Les mariages royaux se suivent en Angleterre même s'ils ne se ressemblent pas. Après le mariage "planétaire" de Harry avec Meghan, celui, un temps décrié de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank, voici celui de Lady Gabriella Windsor. Qui ne pouvait que se marier à la Chapelle Saint-Georges du château de Windsor, of course...

La fille du prince Michael de Kent et de Marie-Christine von Reibnitz, âgée de 37 ans, va épouser son fiancé Tom Kingston en 2019, au printemps. Elle est fiancée depuis septembre au jeune homme qui travaille dans la finance. Son mariage devrait être très différent des deux autres, beaucoup plus médiatisés et auxquels avait été invitée à chaque fois une petite partie de la population britannique. Leur mariage se fera en petit comité, entre membres de la famille et amis proches. Une réception suivra la cérémonie qui aura lieu, comme celle organisée pour Harry et Meghan, à Frogmore House.

Le cousin de la Reine marie sa fille





Le père de la future mariée, le prince Michael, est le fils du prince George du Royaume-Uni, duc de Kent, et de la princesse Marina de Grèce. Michael de Kent est aussi le cousin germain de la reine Élisabeth II, et le frère du prince Edward, duc de Kent, et d'Alexandra de Kent. Depuis la naissance de Louis, elle est 50e dans l'ordre de succession au trône. Celle que l'on nomme plus volontiers "Ella" fut journaliste un temps, notamment pour le magazine "Hello" en Espagne.

Pour Gabriella, le fait que la cérémonie de mariage ait lieu à Windsor "a une résonance très personnelle", selon une porte-parole de Buckingham Palace citée par Hello Magazine. En effet, la jeune femme a passé plusieurs Noël à Windsor et ses grands-parents, le duc et la duchesse de Kent, sont enterrés à Frogmore.

Les invitations n'ont pas encore été envoyées mais plusieurs membres de la famille royale devraient faire partie des invités. Comme Lady Gabriella et Tom Kingston le furent au mariage du prince Harry avec Meghan Markle, à celui d'Eugenie et même celui de Pippa Middleton. Pour la petite histoire, Tom Kingston fut un temps le petit ami de Pippa Middleton