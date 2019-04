Alors que le Royaume-Uni est en effervescence dans l'attente de la naissance royale, une nouvelle vient chahuter le paysage princier. Leapprenait aux Britanniques ce week-end qu'ils allaient très probablement voir partir Meghan et Harry en Afrique. Le déménagement prévu pour 2020 aurait été orchestré par Buckingham. Si des raisons professionnelles auraient été évoquées (le couple princier étant ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth), elles ne sont pas les seules. Ainsi, ce départ permetttrait d'atténuer les tensions qui existeraient avec le Prince William et Kate mais également de "contenir" l'émancipation du couple, comme l'indique le Sunday Times. Le duc et la duchesse de Sussex ont en effet montré leur volonté d'indépendance par rapport au reste de la famille royale ouvrant par exemple leur propre compte instagram, ce qui ne plaît pas à tout le monde au sein de la monarchie anglaise.