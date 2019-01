Aujourd’hui, Samantha Markle serait fichée par la police britannique qui la considère comme une "menace fixe".





À 54 ans, Samantha Markle ferait-elle une fixette sur sa cadette, devenue duchesse de Sussex en mai dernier ? C’est l’avis de Scotland Yard qui l’a placée sur sa liste des "menaces fixes", explique le Sunday Times. La raison ? Ses sorties répétées pour égratigner l’image de Meghan.

Gros titres et embarras

« Quelqu'un comme Samantha présente plus un risque qu'une menace", nuance toutefois une source auprès du média britannique. "Elle ne fait rien de criminel, mais elle inquiète la famille royale. Elle pourrait embarrasser la famille et faire les gros titres avec ses actions. Et, soyons honnête, elle l'a déjà fait". Comme l’explique Le Matin, ce fichage a été établi avec le Fixated Threat Assessment Center. Le but de cet organisme est "de jauger et de gérer les risques venant d'individus qui harcèlent, suivent ou menacent des personnes publiques".

L’aînée de Meghan Markle, qui souffre d’une sclérose en plaques, a préféré rire de cette situation. "C’est ridicule, je suis en fauteuil roulant et je vis sur un autre continent. Je demande juste à ce qu’on fasse ce qui est juste pour notre père, ce n’est pas une fixette. Arrêtez avec vos mensonges, ou apprêtez-vous à être poursuivis", a-t-elle lancé sur son compte Twitter fermé au public. La hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée…