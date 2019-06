A peu près un mois après la naissance de son fils, Meghan Markle est apparue à l'occasion des 93 ans de la reine Elizabeth II et de la parade Trooping the Colour. La duchesse de Sussex a donc repris ses obligations au côté du Prince Harry. Comme à son habitude, le couple royal était scruté par de fins observateurs et un détail ne leur a pas échappé.

En saluant la foule, Meghan Markle a laissé observer une nouvelle bague à l'annulaire de sa main gauche, déjà orné de sa bague de fiançailles et de son alliance. Deux hypothèses ont été formulées par les experts, il s'agissait soit d'un cadeau de naissance (tradition américaine), soit une bague d'éternité.

La deuxième hypothèse semble être confirmée puisque le Prince Harry a offert une "eternity ring" pour leur premier anniversaire de mariage.