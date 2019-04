Il y a plus de dix jours, le scandale "Rose Hanbury" éclatait au Royaume-Uni. Rose Hanbury , c'est cette amie proche de Kate et William qui aurait été, selon plusieurs rumeurs, la maîtresse du Duc de Cambridge l'année dernière.

Depuis ces révélations, la famille ne s'était encore jamais affichée. Mais vendredi dernier, Kate Middleton, le Prince William et leurs deux premiers enfants, George et Charlotte étaient de sortie comme l'annonce le Daily Mail . Ils ont retrouvé l'une des cousines de William, Zara Phillips et son époux, Mike Tindall. Au programme de cette virée familiale dans la région du Norfolk, de longues balades et des rencontres avec des chevaux.