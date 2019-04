Le prince William infidèle ? C'est la folle rumeur lancée depuis la fin de la semaine dernière sur les réseaux sociaux après un tweet d'une journaliste du média Slate. Selon Nicole Cliffe, le prince William aurait entretenu une liaison avec Rose Hanbury. Son nom est sur toutes les lèvres, mais qui est cette jeune femme ?

Âgée de 34 ans, Rose Hanbury est une ancienne mannequin. A 23 ans, elle signe pour l'agence Storm Management qui a découvert Kate Moss. Elle a par la suite brièvement travaillé comme chercheuse en politique. Rose Hanbury a une petite soeur, Marina Hanbury. Cette dernière porte également un titre de noblesse grâce à son mariage avec Edward Lambton, elle est devenue Comtesse de Durham. Dans les années 2000, les sœurs écumaient les soirées mondaines. En 2007, on les voit par exemple aux côtés de Hugh Grant. Deux ans plus tôt, elle marquent les esprits en posant en bikini rose aux côtés de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair.

Voisine de Kate et William

Côté vie privée, Rose Hanbury est mariée au Marquis de Cholmondeley, David Rocksavage, de 23 ans son aîné qu'elle épouse en 2009. En 2015, on le voyait aux côtés de la Reine d'Angleterre et le prince Charles lors d'un événement.

Comme Kate Middleton, Rose Hanbury est la mère de trois enfants : Alexander et Oliver, des jumeaux nés en 2009 et une petite fille, Lady Iris, qui a vu le jour en 2016. Elle avait d'ailleurs pris la pose lors de sa troisième grossesse pour la photographe Emma Summerton.

Elle réside avec sa famille dans le Norfolk, à Houghton Hall, plus précisément. Kate Middleton et le prince William connaissent très bien cette région britannique puisqu'ils ont une maison à Anmer Hall, située à sept kilomètres de Houghton Hall.

C'est d'ailleurs dans le Norfolk que Rose Hanbury et Kate Middleton ont appris à mieux se connaître et devenir par la suite de très proches amies. Mais depuis le mois de mars, la relation n'est plus au beau fixe. Comme le révèlent de nombreux médias britanniques, les deux trentenaires ne s'entendent plus. Un proche avait rapporté au quotidien The Sun : "Tout le monde sait que Kate et Rose sont terriblement fâchées". Depuis, le couple a été banni de l'entourage de la famille royale britannique. Toujours selon The Sun, Kate Middleton aurait qualifié Rose Hanbury de "rivale". Rivale dans le cœur du prince William ? Il faut dire que les deux jeunes femmes se ressemblent beaucoup : même silhouette longiligne, même yeux clairs et même élégance.

Pour l'anecdote, la famille du prince William et de Rose Hanbury se connaissent depuis très longtemps. La grand-mère de Rose Hanbury était en effet amie avec la Reine Elizabeth II. Elle était d'ailleurs l'une des demoiselles d'honneur de la souveraine britannique lors de son mariage avec le prince Philip en 1947. Des décennies plus tard, ce sont leurs petits-enfants qui font parler d'eux, mais pour d'autres raisons.