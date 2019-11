Voici 20 idées d'escapades de Noël que les Britanniques regardent de près sur la toile. De quoi donner des idées aux Belges !

Depuis le mois de novembre, le terme "escapade de Noël" (Christmas Getaway") est googlé par des milliers de Britanniques chaque mois. Cela ne fait que prouver que le public se tourne vers Internet pour découvrir les endroits les plus rêvés où s'évader pendant les vacances. Taxi2Airport.com, une société de transfert d'aéroport, a voulu jeter un coup d'œil sur les escapades de Noël en Europe les plus recherchées par les Britanniques en utilisant les volumes de recherche Google.

Bine sûr, rien n'est à prendre au pied de la lettre mais cela donne des idées qui font rêver à un peu plus d'un mois des fêtes

Pour ce faire, Taxi2Airport.com a saisi 100 des destinations de vacances de Noël les plus populaires en Europe - de Barcelone (Espagne) à Avignon (France) et Brixen (Italie) - dans la section analyse de mots clés de l'outil de visibilité et de marketing en ligne SEM Rush.

Voici le top 10 des destinations de Noël sur lesquels les internautes british tombent le plus fréquemment

© DR



Clin d'oeil, Taxi2airport.com a aussi cherché l'inverse en compilant les 10 destinations de Noël les moins recherchées, pour ceux qui voudraient échapper à la foule tout en profitant d'une ambiance de fête. On y compte Louvain-la-Neuve en 9e position!

© DR



A Prague, dans un décor de conte de fées...

© Shutterstock



Barcelone, Noël sous des cieux plus cléments mais beaucoup de traditions

© Shutterstock



Budapest éclaire les nuits de décembre