Joyaux cachés de Thaïlande (PHOTOS + VIDEOS)

Au nord : temples et décors montagneux

Quand ils visitent le nord de la Thaïlande, les touristes ne manquent en général pas l'occasion de passer par Chiang Mai. La ville, fondée en 1296, se situe dans une région montagneuse et possède un centre-ville historique riche de temples boudhistes. Un site sacré en particulier vaut le détour: le Wat Phrathat Doi Suthep. Situé sur une colline, il surplombe Chiang Mai et donne - si la météo le permet - une vue imprenable sur la ville. Lorsque vous aurez escaladé les 306 marches (rassurez-vous, un funiculaire est également disponible), vous devrez vous déchausser avant de pénétrer les lieux et de pouvoir contempler, dans le respect des moines qui prient, les multiples reliques boudhistes et le spectaculaire monument central doré (appelé "chedi").

©Wat Phrathat Doi Suthep (REPORTERS)

Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à visiter un autre site sacré, plus décentré. Situé à Ko Kha dans la province de Lampang (à environ 1h30 de route de Chiang Mai), le Wat Phra That Lampang Luang est un temple atypique, plus simple et qui se démarque de ceux que l'on trouve à Chiang Mai. Les remparts qui l'entourent datent du 8e siècle et les batîments intérieurs, marqués par le style lanna du nom d'un ancien royaume asiatique centré sur Chiang Mai, ont été reconstruits au 15e siècle. D'après la légende, Boudha aurait visité le site il y a 2.500 ans et y aurait laissé un cheveu, désormais vénéré à l'intérieur du "chedi". En échange d'une offrande de quelques sous, un groupe de jeunes filles parées d'un costume caractéristique réalise pour vous une danse, synonyme d'exaucement d'un voeu.

©Wat Phra That Lampang Luang (SIMON LEGROS)

Outre ce temple, la province de Lampang revêt bien d'autres trésors cachés et en louant une voiture avec chauffeur pour trois fois rien la journée, vous pourrez en profiter. En visitant la ville de Lampang, vous admirerez une architecture particulière, avec un mélange entre maisons en bois et maisons coloniales. Faites donc également un arrêt au "Dhanabadee Ceramic Museum", le musée de la céramique. Fondée par une famille d'immigrés chinois, cette fabrique a acquis une belle renommée et un guide vous expliquera l'historique et les différentes étapes de fabrication. Face aux mains expertes qui travaillent, gare toutefois à ne pas renverser l'une des innombrables céramiques qui entourent le parcours. Elément majeur: un bol floqué d'un coq est devenu le produit emblématique de la ville de Lampang et s'exporte aussi bien dans tout le pays qu'à l'étranger.

©Dhanabadee Ceramic Museum (SIMON LEGROS)

Enfin, outre ses temples et divers monuments à visiter, la région de Chiang Mai, de par son relief, donne aussi droit à des paysages époustoufflants. Pour grimper un peu, découvrir une nature plus sauvage et observer la vie "à la débrouille" de ses habitants, le village de Mae Kampong, l'un des derniers contreforts de l'Himalaya (à 1h30 de route de Chiang Mai), est un lieu de passage intéressant. Là sont produites des feuilles de thé sèches aux vertus apaisantes que l'on met dans les oreillers. Avec un peu de chance, vous tomberez également sur de magnifiques cascades!

©Mae Kampong (SIMON LEGROS)

Au sud : balades en tout genre et plages paradisiaques

Si vous décidez de voyager dans le sud de la Thaïlande, vous atterrirez très certainement à Phuket. Un lieu dont les plages et l'ambiance festive attirent les touristes. Mais ici aussi, en parcourant une petite centaine de kilomètres, il est possible de découvrir de petites merveilles moins "populaires". C'est le cas dans la province de Phang Nga. Cette région regorge d'hôtels en bord de mer (citons Khao Lak Laguna, La Vela Khao Lak ou encore Le Menara Hotel) alliant confort, relaxation et tranquillité avec des coins de plage privatisés.

©Differents hotels du sud, region de Phang Nga (SIMON LEGROS)

Niveau activités, les balades ne manquent pas. Un parcours randonnée à distance variable est ainsi possible mais il ne s'agira pas de simplement marcher dans le sable. Différents obstacles (dénivelé plus important qu'il n'y paraît, chemins escarpés, plage de gallets) se dresseront devant vous mais finalement, vous arriverez à chaque fois à un petit morceau de plage bien paisible où vous pourrez vous ressourcer en toute quiétude. Pour le régal des yeux, un détour par le Samet Nang She view point est le bienvenu, car il propose une vue incroyable sur la baie de Phang Nga. C'est là qu'ont notamment été tournés plusieurs James Bond dans les années 70-80.

©Samet Nang She view point (SIMON LEGROS)

Enfin, pourquoi ne pas tenter l'expérience d'une virée en canoë-kayak dans la jungle? Près de la petite ville de Takua Pa, vous naviguerez sur la rivière Sang Neh à travers une forêt tropicale où les racines aériennes des banyans forment des rideaux. Cette "Petite Amazone" vous permettra d'observer varans et serpents. La mangrove regorge également de différentes sortes de poissons mais pas de chance pour vous, l'eau y est si sale que vous n'y verrez rien.

Bangkok : dans les airs et sur l'eau

Changement complet de décor. La capitale de plus de 19 millions d'habitants (agglomération comprise) est très vaste et de nombreuses choses y sont à visiter. Comment rentabiliser son temps si l'on ne sait y passer que quelques heures/jours à Bangkok? Ne manquez pas une balade en bateau sur le fleuve Chao Praya. Vous emprunterez divers canaux et découvrirez les richesses de la ville. Un passage par le district royal de Rattanakosin permettra d'admirer l'opulent Grand Palais et son temple sacré Wat Phra Kaeo. Autre chemin conseillé et moins connu: demandez à votre chauffeur de naviguer sur le canal Khlong Bang Luang et de s'arrêter à la "Maison des artistes". Là, vous pourrez marcher le long de l'eau et explorer la multitude de boutiques d'artisans locaux.

©Fleuve Chao Praya et canaux (SIMON LEGROS)

Si vous voulez prendre de la hauteur, pensez à tester le Vertigo Grill & Moon Bar, un impressionnant Sky Bar, situé au 61e et dernier étage du Banyan Tree Hotel. Désigné en 2016 comme l’un des endroits les plus romantiques de la planète par le magazine Travel and Leisure, il vous faudra néanmoins mettre la main au portefeuille car comptez 15 euros pour un simple verre. Mais vous ne regretterez pas la vue imprenable sur Bangkok!

©Vertigo Grill & Moon Bar (SIMON LEGROS)

4 (autres) bonnes raisons de se rendre en Thaïlande

1. Une population locale accueillante

Partout où vous irez, le constat sera le même: le Thaïlandais est quelqu'un de souriant et accueillant. Pour peu que vous le demandiez, les locaux accepteront volontiers d'être photographiés. A l'entrée des temples, vous vous déchausserez sans crainte de ne pas revoir vos souliers: le vol n'existe pas là-bas car c'est un grave péché. La sexualité, la politique et la famille royale sont des sujets tabous. Un panneau géant à la sortie de l'aéroport de Chiang Mai est là pour le rappeler: "Tout manque de respect à la personne du Roi est passible de prison".

©Les Thailandais se laissent volontiers photographier dans leur quotidien (SIMON LEGROS)

2. Marchés à gogo

Les Thaïlandais n'aiment pas rester chez eux et ont besoin de sortir. Les nombreux marchés qui parsèment les différentes villes du pays sont donc abondamment fréquentés. Outre la variété de produits locaux que vous pourrez y goûter, ces marchés couverts ou non, de jour ou de nuit, proposent une panoplie d'articles, des épices jusqu'aux bibelots les plus intattendus. C'est aussi l'occasion de découvrir l'atmosphère vivante des lieux et de ramener de beaux souvenirs à des prix dérisoires. Une brochette de viandes revient par exemple à 10 bahts, soit 25 centimes! Parmi les incontournables à tester, citons les marchés Warorot et Ton Lamyai (marché à fleurs très coloré) à Chiang Mai et le Nang Loeng, le premier marché "terrestre" de Bangkok.

©Divers marches de jour et de nuit (SIMON LEGROS)

3. La nourriture: et pourquoi pas revenir avec des recettes?

Une chose qui marque lorsque l’on se rend en Thaïlande, c’est la cuisine locale. Riche et pleine de saveurs, votre palais reviendra à coup sûr ravi de l’expérience. Il vous faudra certes vous habituer aux épices mais vous aurez l’embarras du choix quant aux plats que vous voudrez goûtez. Un conseil : testez un maximum de choses (la cuisine de rue – street food – vous réservera pas mal de surprises). Les nombreux "Street Food Tours" sont un bon compromis car à bord d'un taxi et accompagné d'un guide, vous visiterez une ville tout en vous arrêtant à certains endroits clés pour manger un plat typique comme le Phad thai, des pâtes de riz sautées aux œufs accompagnées de poulet, scampis, crevettes…

Et pourquoi pas revenir avec quelques recettes à faire en Belgique ? Pour vous y aider, certains hôtels comme le Khao Lak Laguna proposent des cours de cuisine. Entouré de cuistos locaux, vous devrez reproduire le plat concocté par le chef. Et pas de meilleure récompense que de pouvoir déguster sa propre préparation lors du repas du soir. Attention toutefois à ne pas se tromper sur le dosage des piments, sous peine de finir la tête rouge à table.

4. Se tester au sport national: le thaï-boxing

Si vous vous rendez en Thaïlande, pourquoi ne pas tester le sport national : le thaï-boxing. Sport de combat, certes, mais qui nécessite, vous le verrez vite, beaucoup de souplesse, d’agilité et d’endurance. N’ayez crainte de recevoir des coups : vous débuterez par de simples entraînements durant lesquels c’est vous qui les donnerez (du poing, du coude, du genou et du pied) sur un support mousseux pour vous exercer aux gestes de base. Certains hôtels, comme le Anantara Chiang Mai Serviced Suites, proposent ce service. Idéal à faire au réveil pour bien débuter la journée.

©Cours de thai-boxing (SIMON LEGROS)

>>> Comment aller en Thaïlande

Avec Qatar Airways : Il existe des vols à partir de Bruxelles National jusqu’à Bangkok (avec escale à Doha, env. 15 h 35 min, à partir de 680 € aller-retour); Phuket (avec escale, env. 17h, à partir de 733 €); Ko Samui (avec escale, env. 18h40, à partir de 835 €); Krabi (avec escale, env. 17h10, à partir de 614 €) et Chiang Mai (avec escale, env. 16h35, à partir de 663 €).

Plus d’infos : www.qatarairways.com

>>> Se renseigner

Paris Office National du Tourisme de Thaïlande 90, av. des Champs-Elysées, 75008 Paris www.tourismethaifr.com infosthailande@gmail.com