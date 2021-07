Accueil Lifestyle Voyages Se ressourcer dans le pays d’Évian: 5 bonnes raisons de s'y rendre Entre sports nautiques, stations thermales et randonnées en montagnes, la région d’Évian offre un dépaysement assuré. © shutterstock Raphaël Meulders Journaliste service Economie

Sa forme est connue dans le monde entier, mais son nom est resté confidentiel. la Dent d’Oche, 2221 mètres d’altitude, se retrouve sur toutes les bouteilles d’Évian, l’une des eaux minérales les plus vendues à travers la planète. C’est ainsi, au pied de cette montagne à la forme particulière, au bord du Lac Léman, que sont embouteillés près de deux milliards de litres d’eau de la célèbre marque française chaque année. Le secret d’Évian ? Le Pays de Gavot et son impluvium qui offrent à l’eau cette faible minéralisation, l’une de ses particularités. Le processus est lent. On estime qu’il faut...