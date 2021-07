Accueil Lifestyle Voyages La vie de château en Touraine, 4 bonnes raisons de venir en Indre-et-Loire Longtemps préférée à Paris par la Cour de France, le sud de la Touraine a conservé une multitude de témoignages prestigieux : châteaux, abbayes, villes d’art, comme Loches ou Amboise. © D.R. Jean Bernard

Lorsqu’on arrive en TGV, la première vision que nous avons de la Touraine n’est pas des plus avenantes, la gare de Saint-Pierre-des-Corps étant plantée dans un zoning industriel. Mais rapidement, les merveilles s’accumuleront au fil de notre séjour. On commence d’ailleurs par une balade dans le village de Chédigny, labellisé plus belle roseraie d’Europe. En 1998, le maire de l’époque, inspiré par le village de Grignan, décidait d’apporter une touche de bien-être à ses habitants en transformant ce village en un véritable jardin planté notamment de 1000 rosiers dont deux variétés ont été créées par les jardiniers locaux, le Jeanne de Chédigny et le Blanche de Chédigny, tandis qu’une 3e, la Petite...