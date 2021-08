Accueil Lifestyle Voyages Guerre et musées : les perles “cachées” À côté du Bastogne War Museum, la Province de Luxembourg regorge de petits musées tournant autour du thème de la guerre, tout aussi intéressants à découvrir et souvent méconnus du grand public. © L.Tr Laurent Trotta

Eh oui ! il n’y a pas qu’à Bastogne que les musées retraçant un pan de l’histoire (la guerre) existent. Pour s’en convaincre, on prend d’abord la route vers Vielsalm, et plus précisément dans le village de Bihain. En haut de la colline, on débouche sur l’ASBL83 RD Thunderbolt DIV et un vieux wagon qui vient d’être restauré. Une structure...