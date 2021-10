Accueil Lifestyle Voyages Moliets-et-Maa, le parfait mariage des plages et de la nature Les villas de La Clairière aux Chevreuils (Madame Vacances), un havre de paix au cœur d’une région qui ne manque pas d’atouts. ©D.R. V. S

À moins d’une heure de route de Biarritz, station réputée et huppée où les surfeurs s’en donnent à cœur joie, Moliets-et-Maa présente un paysage nettement plus sauvage, moins bétonné que le littoral basque. Et pourtant, c’est un des meilleurs spots de la région pour les planchistes de tous bords. Ses larges plages font aussi le bonheur des familles qui aiment y passer la journée. Mais le farniente n’est pas pour autant l’adage des vacanciers qui optent pour ce petit paradis situé dans les Landes atlantiques. On y vient aussi pour ses vastes étendues boisées qui invitent à la balade et où les vététistes ont trouvé le terrain de jeu idéal. De jeu, il en est aussi question sur les nombreux greens...