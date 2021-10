Le Domaine des Grottes de Han à l’heure d’Hanlloween

Traditionnellement, les vacances de Toussaint revêtent depuis 19 ans un caractère macabre au Domaine des Grottes de Han, lequel se peuple alors de créatures étranges et fantastiques, alors que l’environnement automnal ajoute un charme crépusculaire et mystérieux. Les esprits de la forêt envahissent le parc animalier en journée, ne manquant pas d’amuser le public de numéros fantaisistes. Dans les grottes elles-mêmes, les trolls ne manquent jamais une occasion de perturber la visite de leurs espiègleries, invitant les visiteurs à découvrir leur monde curieux et déjanté.

Un esprit de fête 1900 régnera sur la plaine d’accueil du domaine, avec orgue de barbarie, chapelier fou ou magiciens.

Quant aux nocturnes, elles débutent à la tombée de la nuit, lorsque les visiteurs pénètrent dans la forêt de Boine au cœur du Parc animalier où une fête étrange se prépare. Sorcières, vampires et autres créatures maléfiques réserveront quelques surprises lors d’un spectacle itinérant ; deux kilomètres au cours desquels les visiteurs ne manqueront pas de faire de curieuses rencontres, de quoi frissonner d’épouvante comme de plaisir.

Et parce que les émotions, ça creuse, Le Pavillon, le restaurant situé à la sortie de la Grotte, proposera des suggestions servies avant ou après la balade.

À côté de ces activités spéciales Halloween, il est des activités plus classiques à Han, comme les nourrissages spéciaux des animaux, tous les jours de ces congés de Toussaint, sur le sentier pédestre du Parc animalier. À tour de rôle, ce sont ainsi les sangliers (à 10 h 30), les renards polaires (10 h 45), les loups gris (11 h), les loups arctiques (11 h 30), les ours Björn, Jojo et Mufko (14 h), les gloutons (15 h) et enfin les ours Willy et Marlène (15 h 30) qui reçoivent leur festin.

Infos Nocturnes Halloween : accueil du Domaine (Plaine de Dry Hamptay, rue des Grottes 46, à 5580 Han-sur-Lesse. Les 30 et 31/10 ainsi que les 1er et 2/11, avec des départs chaque soir à 17 h 30, 18 h10, 18 h 50, 19 h 30 et 20 h10. Durée : 2 h. Prix : 27 €/adulte ; 21 €/enfant (de 6 à 11 ans).

Visite + repas : 42 €/adulte ; 29 €/enfant (de 6 à 11 ans).

Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche. Port du masque obligatoire partout sauf sur le sentier pédestre hors des zones d’affluence pour les plus de 12 ans et présentation du Covid Safe Ticket à partir du 1er novembre. Un déguisement est évidemment souhaité… et la réservation obligatoire pour ces visites spéciales (www.grotte-de-han.be)