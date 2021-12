Accueil Lifestyle Voyages Une étendue de sable, un musée chef-d'oeuvre et bien d'autres découvertes: en croisière de Dubaï à Oman Escale à Abu Dhabi et incursion dans le Rub Al Khali, la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde. ©Annick Hovine Annick Hovine Journaliste

Le gigantisme, l’extravagance et la démesure de Dubaï feraient presque oublier le reste de la péninsule arabique. Les Émirats arabes unis sont pourtant composés de 7 émirats : outre Dubaï, il y a Abu Dhabi (ville capitale de l’État fédéral) mais aussi, inconnus des touristes, Adjman, Chardja, Fudjayra, Ras al-Khayma et Umm al-Qaywayn. On n’a pas découvert ces derniers. Mais au cours d’une croisière au départ de Dubaï, il y a juste...