Accueil Lifestyle Voyages Carnaval approche, voici 10 idées pour découvrir Tournai, la ville aux cinq clochers Les dix jours du congé de carnaval sont autant d’occasions de bouger en famille à Tournai. ©B.AD. Jean Bernard

Alors que de nombreux cortèges et animations carnavalesques ont été annulés, comme les deux dernières années, un peu partout en Wallonie, la ville de Tournai a décidé de ne pas baisser les bras et nous propose un grand nombre d'activités à réaliser en famille durant les dix jours de congé. La première sortie proposée nous permettra de directement évacuer nos peurs : quoi de mieux en effet qu'une visite guidée à l'exposition Arachnida que propose le musée d'Histoire naturelle local. Cette activité ludique permettra à chacun, petits et grands, de...