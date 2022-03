Les Orres : un été entre lac et montagne

Pouur la plupart des touristes, la montagne est synonyme de sports d’hiver mais la station des Orres, située entre 1 650 et 2 720 mètres d’altitude, qui offre une vue magnifique sur le lac artificiel de Serre-Ponçon, présente également en été de nombreuses activités qui ne peuvent que vous émerveiller.

La commune des Orres est située au cœur du massif du Parpaillon dans les Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Elle offre de superbes paysages montagnards aux portes du Parc National des Écrins.

Les Orres se trouvent au cœur d’une vaste forêt de mélèzes.

Elle promet un dépaysement total, allié à un respect de la nature et des initiatives engagées afin de commencer, dès aujourd’hui, à valoriser et préserver la montagne de demain.

C’est dans ce cadre que la station participe à l’esprit “Smart Mountain”.

La Résidence Sunelia des Logis d’Ores vous propose des chalets pratiques et bien aménagés avec, pour certains, une vue imprenable sur le lac. C’est une destination de rêve pour un séjour sans égal, idéal pour passer de bons moments en famille.

La station offre un grand choix d’activités également l’été pour vous faire découvrir la montagne autrement.

En effet, les prestataires de la station proposent des activités sportives et ludiques, pour petits et grands.

Vous pourrez y vivre des moments inoubliables.

Après un passage en caisses centrales qui se trouvent à 1 650 mètres, vous pourrez retirer des pass multi-activités donnant accès d’un à treize jours consécutifs à plusieurs activités, dont certaines en illimité comme la patinoire, la piscine, le cinéma, les télésièges en piéton et des tours de luge l’Orrian Express.

Les sportifs adoreront les superbes descentes en VTT offrant des paysages époustouflants.

La luge sur rails L’Orrian Express vous fera vivre des sensations fortes.

Mais l’activité la plus incroyable et génératrice d’adrénaline qui est sans aucun doute réservée aux plus téméraires, c’est une super tyrolienne “La Speedline” d’une longueur de 1 870 mètres et qui vous propulsera à une vitesse de maximum 140 km/h !

Nous avons aussi testé et adoré la nuit en bivouac avec le bienveillant et attentionné Denis après une randonnée relativement physique avec Bureau Montagne Serre-Ponçon.

Se réveiller en plein milieu des Hautes-Alpes entourés de vaches et de marmottes après avoir passé une nuit à la belle étoile, fût un grand bonheur.

Pour les adeptes, il est possible de réaliser une pêche au lac de Sainte-Marguerite avec la fédération de pêche du 05.

Pour vous offrir un peu de douceur et apprendre à écouter votre corps, vous pourrez effectuer la rando pour les pieds bien-être avec la très sympathique et douce Élodie également du Bureau de Montagne de Serre-Ponçon.

Une douzaine d’itinéraires de randonnées vous sont également proposés. Des sentiers à thème vous transportent dans l’univers de la montagne de façon ludique et pour les plus sportifs, lancez-vous dans les grandes traversées de Boussolenc et de l’Aupillon.

Pour les fans de course à pied, quatre sentiers de moutain trail sont disponibles. Il est également possible d’escalader des falaises pour découvrir la magnifique vue sur la Mazelière avec des guides diplômés d’État.

Autour du lac de Serre-Ponçon, c’est également l’effervescence en été. Grâce aux innombrables activités sportives et ludiques qui s’y déroulent, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

Il y a des berges permettant la baignade, la pêche, mais aussi des promenades commentées en bateau avec apéro au coucher de soleil.

Une après-midi à l’Aquaparc situé au plan d’eau d’Embrun permettra aux grands de se reposer pendant que les enfants s’amusent sur les innombrables modules gonflables.

©Rasujew

Ceux qui veulent tester leur équilibre prendront beaucoup de plaisir à voguer sur l’e-surf au lac de Serre-Ponçon, une technologie puissante et innovante qui permet des sensations et beaucoup d’adrénaline à ceux qui parviennent à l’apprivoiser. Il faut signaler qu’il est également possible de profiter de l’e-surf en restant couché sur la planche si l’on ne se sent pas suffisamment à l’aise pour se lever.

Du côté de la gastronomie, vous ne serez pas déçus non plus. En effet, tant les Orres que les abords du lac de Serre-Ponçon regorgent de restaurants de qualité.

Ainsi, le restaurant “les moufles,” situé à 1 650 mètres aux Orres, vous permettra de découvrir les traditionnelles raclettes, mais aussi les délicieuses raclettes à la truffe.

À 2 245 mètres, après une montée en télésièges, vous découvrirez la cuisine inventive et goûteuse des sympathiques tenanciers du restaurant du Picvert avec une vue imprenable sur le lac de Serre-Ponçon.

Au bord du lac, vous vous régalerez tout en admirant la magnifique vue au restaurant bistronomique le Tribord Panoramique à Savines-le-Lac.

Une destination qui, pour une multitude de raisons, vaut donc la peine d’être découverte également en été.

5 bonnes raisons d’aller aux Orres

Le soleil

En été, il est tout à fait possible de bronzer à la montagne. Le climat est doux et tempéré même si les nuits sont un peu plus fraîches. Il est tellement agréable de s’allonger dans les prés et de laisser le soleil vous caresser la peau tout en vous apportant votre dose de vitamine D !

Moins de touristes

Lors de cette période, la plupart des touristes sont à la mer plutôt qu’à la montagne et c’est tant mieux pour vous. En effet, cela vous permettra de profiter de vacances dans des endroits magnifiques sans devoir jouer des coudes. C’est tellement plus agréable de pouvoir se promener et profiter de la magnifique nature environnante sans supporter des endroits bondés. Rien de tel pour méditer et se reposer. Laissez le stress à ceux qui s’entasseront sur les plages surpeuplées.

Les activités au lac de Serre-Ponçon

Le lac artificiel de Serre-Ponçon offre de nombreuses activités de détente à cette période de l’année. L’avantage en été, c’est de pouvoir flâner autour de l’eau au soleil. Il est également possible de faire un plongeon, de la pêche, du bateau ou encore de l’incroyable e-surf pour tester votre équilibre.

L’air vivifiant de la montagne

©Rasujew

Grâce au climat tempéré, vous pourrez faire de merveilleuses randonnées, il est vrai un peu sportives, mais qui vous permettront de vous dépasser et de vous réveiller le matin au milieu des vaches et des marmottes devant un panorama époustouflant. Accompagné d’un guide, le soir, vous ferez un bon feu avant de manger un bout et de boire une bonne bouteille de vin et de passer une nuit à la belle étoile. N’oubliez pas de bien vous couvrir, les nuits peuvent être très fraîches dans les Hautes Alpes. Le matin, vous vous laverez dans un ruisseau vivifiant avant de descendre au milieu d’un panorama de rêve. L’air pur de la montagne est à votre portée et sans vous geler le bout du nez.

La gastronomie

La station des Orres et les abords du lac de Serre-Ponçon abritent des restaurants de grande qualité. Vous pourrez découvrir une revigorante raclette, de la cuisine gastronomique française ou encore des plats mijotés. Quoi de plus agréable que de manger de bons petits plats en terrasse sous un soleil vivifiant devant un lac turquoise ou devant une majestueuse montagne ?

Comment aller aux Orres

Avion-Voiture de location : Ryanair réalise quotidiennement des vols directs entre Charleroi et l'aéroport de Marseille Provence d'une durée d'environ une heure quarante. Il vous suffira ensuite de louer une voiture à l'aéroport et après environ trois heures de route, vous pourrez rejoindre la station Orres.

En train : Avec le TGV à partir de la gare de Bruxelles-Midi vers Embrun, il faudra compter sept heures de voyage. À la gare d'embrun, vous pourrez rejoindre la station en utilisant un bus qui passe deux fois par jour.

Se renseigner

https://www.lesorres.com/fr

https://www.serreponcon.com

https://speedline-lesorres.com

https://e-surfer.fr

https://www.letribordpanoramique.fr