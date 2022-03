Accueil Lifestyle Voyages Voyages: Grenoble, ville verte Les engagements de la métropole en matière de développement durable lui ont valu le titre de Capitale Verte Européenne 2022. Mais ce n’est pas son seul attrait. Géry De Maet Journaliste

Pour les plus anciens, Grenoble évoque les Jeux olympiques d’hiver 1968 et les exploits d’un certain Jean-Claude Killy. Pour d’autres, Grenoble est la première grande ville de France à avoir élu une majorité...