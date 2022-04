Veuve-Clicquot fête ses 250 ans avec un voyage en Orient-Express entre Reims et Venise

En 2022, Veuve Clicquot va fêter ses 250 ans. Une longue histoire marquante pour cette maison qui fut l'une des premières à être portée et développée par une femme. Pour rendre hommage à ces 250 ans de savoir-faire, Veuve-Clicquot organise un voyage symbolique et hautement historique à bord d’un train légendaire pour une expérience unique : le Venice Simplon-Orient-Express. Un voyage de 2 jours au départ de Reims, cœur de la Champagne et en direction de Venise, destination des premières bouteilles de Veuve Clicquot expédiées à l’étranger en 1772.

Départ au lever du soleil avec la visite des extraordinaires crayères, en y dégustant ses cuvées les plus exclusives avec le chef de cave de la Maison, Didier Mariotti. Puis, direction le Venice Simplon-Orient-Express pour une plongée dans une ambiance hors du temps.

©DR

A bord, le Chef Jean Imbert, ami de la Maison Veuve Clicquot, proposera un dîner en accord mets et champagne. Le lendemain, à l’aube, les voyageurs pourront contempler le lever du soleil sur les Alpes, depuis leur cabine ou dans la lumière matinale de la gare d’Innsbruck. Arrivés à Venise, un bateau les conduira au Cipriani, au Belmond Hotel de Venise, situé sur l’île de la Giudecca. Le dîner de clôture au coucher du soleil signera la conclusion de ce voyage aussi exclusif qu’unique.

Les détails des cabines, des accommodations et des prix sont sur demande, voir le site www.veuveclicquot.com