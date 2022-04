Cet été, les Arcs régale petits et grands avec ses pass multi-activités HERO

La montagne en été, c’est mieux encore quand on peut varier les plaisirs. Les Arcs l’a bien compris avec ses pass HERO. Un encadrement par des experts est même possible pour les 4 à 17 ans.

HERO Pass

Avec le HERO Pass, vous avez accès piéton illimité à certaines remontées mécaniques, aux espaces aquatiques et à de nombreuses activités : tennis, beach volley, pétanque, tennis de table, mini-golf, slackline, complexe multisports, tir à l’arc, fitness, biathlon laser, randonnée et trail organisés, aquagym, cirque, trampoline, châteaux gonflables… Le pass complet Premium pour Arc 1600 et Arc 1800 est à partir de 99€/personne pour 7 jours. Ce montant est réduit à 39€ en se limitant à Arc 1800 ou à 43€ pour Arc 1600. Ceux qui le préfèrent peuvent également acheter des crédits pour chaque activité via l’offre HERO Cool.

HERO Camp

Cette offre se destine aux 4 à 17 ans qui bénéficient d’un accès à une multitude d’activités et d’un encadrement par les « HERO Coach » du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Deux pass distincts sont proposés au prix de 186€/7 jours : Mini pour les 4 à 6 ans et Junior pour les 6 à 17 ans. Trampo-bungy, mini quad, jardins d’aventures et nouveau parcours tyro, espace forme et bien-être… chacun trouvera son bonheur. Les pass HERO Camp comprennent aussi la plupart des avantages des HERO Pass. En prime, les 6 à 17 ans en quête d’adrénaline peuvent opter pour le HERO Pass Extrême (216€ pour 7 jours). Celui-ci comprend de multiples activités encadrées supplémentaires : mountain kart, eau vive, laser game, VTT, via-ferrata, parcours du Mont Blanc…

Early booking

Ce n’est pas tout. En réservant vos pass entre le 2 et le 31 mai, vous bénéficiez de 20% de réduction. Maintenant, à vous de jouer !

Offres soumises à conditions. Infos et réservations sur lesarcs.com/hero.

