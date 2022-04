La "maison invisible" qui intrigue les passants londoniens (photo)

Bienvenue à Londres, ville dont les rues sont remplies de surprises. La dernière en date, ce sont nos confrères d'Ouest France qui l'ont repérée dans le quartier de Richmond. Il s'agit d'une maison londonienne très atypique. La façade côté rue de celle-ci est composée uniquement de miroirs. Ce qui la rend beaucoup plus discrète. Elle est habitée depuis 2019 par une famille qui a été séduite par l’idée originale d’un architecte.

"Le miroir permettrait à la maison d'interagir avec son environnement. On peut voir les arbres sur le rond-point et les nuages se refléter sur la maison. Nous avons vraiment aimé l'idée et l'avons validée avec plaisir", ont expliqué les propriétaires à journal local My London.

©Google street view

Évidemment, l'architecte a conçu la maison pour que les passants ne puissent pas voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais les habitants, eux, voient tout ce qu’il se passe dans la rue. Car les miroirs composant la façade sont sans tain.

Voir la maison sur Google Maps.