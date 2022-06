Osez le réseau Euro Vélo pendant vos vacances: 45 000 km à parcourir à vélo

Si certains spécialistes évoquent trois euros le litre de carburant pour l’été, et même si on peut difficilement le croire, n’est-ce pas le moment de tester les vacances à vélo ?

En Europe, les plus férus d’entre vous le savent, il existe le réseau EuroVélo qui couvre tout le continent européen. Ce sont 45 000 km qui commencent en Norvège ou en Finlande, et traversent l’ensemble des pays d’Europe pour finir dans le sud de l’Espagne ou du Portugal. L’idée étant d’évoluer à vélo de manière la plus sécurisée possible. Ces routes sont, soit des pistes cyclables, soit des routes à faible trafic. Bien sûr la prudence reste de mise.

EuroVelo, ce sont dix-sept longs itinéraires qui sillonnent l’Europe dont cinq qui passent par la Belgique. Plus de mille kilomètres à parcourir dans toutes les régions belges. La Kustroute qui longe la côte belge de Knokke à La Panne est un incontournable. Ce sont 93 km qui bordent nos côtes, et sont inclus dans les 7 050 bornes que compose la Véloroute de la mer du Nord. Des falaises norvégiennes à Hambourg puis passez par les Pays-Bas et notre plat pays pour finir dans les campagnes anglaises ou les lacs écossais. Il n’y a que l’embarras du choix dans la diversité de paysages.

La fameuse Kustroute est aussi incluse dans la Véloroute de l’Europe Centrale. Celle-ci démarre à Kiev pour se terminer à Roscoff en Bretagne. 5100 km à travers l’Europe du Nord d’est en ouest. Cette route entre en Belgique depuis les Pays-Bas, dans le Zwin, longe le littoral belge puis poursuit avec 1500 km le long des côtes françaises. Vous passez par Calais, Le Havre et, bien sûr, le Mont-Saint-Michel pour arriver sur la côte de granit rose avant la destination finale qu’est la cité corsaire. Encore un grand moment de vélo et de découverte.

Enfin avec une partie française superbe, la Atlantic Coast Road porte bien son nom avec ses 11000 km qui longent exclusivement la côte atlantique : départ en Norvège, puis bateau pour passer en Angleterre, puis l’Irlande et à nouveau l’Angleterre jusqu’à Plymouth et à nouveau un bateau pour rejoindre Roscoff. Là, c’est la Vélodyssée qui commence : 1200 km de la Bretagne à Hendaye dans le pays Basque. L’océan est toujours à proximité et vous empruntez la plus longue piste cyclable de France. Un pur moment de bonheur. Et pour que cela le soit totalement (le bonheur), les itinéraires proposés par EuroVelo méritent un peu de préparation, d’organisation et d’humilité.

Quand le voyage à vélo devient trop difficile, il est peut-être temps de prendre le train pour éviter des dénivelés ou pour rentrer à la maison et programmer doucement la suite d’aventures cycliste à travers ce beau continent européen.

Notre conseil: entre 40 et 70 km/jour

Lors d’un voyage à vélo, l’idée est de privilégier les parcours faciles, et nous pouvons débuter par des étapes courtes de 25 à 35 km. Pensons au plus fragile de groupe, et calquons-nous sur son rythme afin que tout le monde arrive au bout de l’étape. Ensuite, augmentons progressivement nos distances jour après jour pour arriver à une moyenne quotidienne de 70 ou 80 km. Choisissons des haltes confortables, relaxantes pour des nuits reposantes.

Plus d’infos sur www.eurovelo.com