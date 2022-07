Le littoral et la campagne flamande, destinations belges incontournables sur Airbnb

Le littoral et la campagne flamande figurent parmi les destinations belges incontournables de l'été via Airbnb en Belgique, a indiqué mercredi la plate-forme de location de logements.

Le Coq, La Panne ou encore Nieuport sont en tête des destinations tendance après avoir enregistré la plus forte hausse du nombre de Français y recherchant un hébergement sur la plate-forme.

Suivent Malines, Ypres, Heuvelland, Coxyde, Ostende, Genk et Houthalen-Helchteren.

Sur la base d'une enquête réalisée sur 87.070 réservations effectuées sur Airbnb entre le 1er juin et le 31 décembre de l'année dernière, la plate-forme affirme que les hôtes belges ont gagné en moyenne 4.500 euros en louant leur bien par son canal. Les hôtes qui proposent un logement en Flandre ou en Wallonie tirent particulièrement leur épingle du jeu, avec environ 5.000 euros de revenu complémentaire l'an dernier (3.000 pour les hôtes de la Région bruxelloise).

Plus de 40% des hôtes belges déclarent utiliser ces revenus pour acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, et un hôte belge sur cinq anticipe qu'il devra compter encore plus sur ces revenus pendant les 12 prochains mois.

Au-delà des besoins quotidiens, près de la moitié des hôtes (44%) indique utiliser ce complément de revenus pour améliorer leur logement, en finançant des travaux de rénovation par exemple. Les hôtes belges investissent également pour rendre leur logement plus durable. L'an dernier, plus de 55% des hôtes belges ont mis à disposition des voyageurs le nécessaire pour favoriser le recyclage ou le compostage au sein de leur logement et plus de 45% proposent des produits d'entretien respectueux de l'environnement.