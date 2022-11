Ardennes-étape a transformé le Black Friday en “Blackbird” Friday

Le site Ardennes-étape se lance dans une collaboration à long terme avec Natagora dans l’objectif de restaurer et préserver la biodiversité en Ardenne. Et, comme de plus en plus de marques et de société, l’entreprise belge a profité du Black Friday pour s’inscrire en contre et le transformer littéralement en vendredi vert.

La plate-forme de location de logements de vacances avait décidé de reverser l’intégralité des bénéfices générés ce jour-là à l’association belge Natagora. Résultat : 33 540 € ont été récoltés, de quoi accompagner 14 propriétaires de maison de vacances dans le processus de labellisation “Réseau nature” de Natagora. Un projet à long terme qui permettra aux amoureux de la nature d’encore mieux choisir leur destination dans le poumon vert de la Belgique et de contribuer à protéger les paysages de la région qu’ils vont explorer le temps d’un week-end ou plus. “La collaboration entre le Réseau Nature Entreprises et Ardennes-étape va permettre à la fois d’améliorer le principe de biodiversité, mais aussi de sensibiliser encore davantage les vacanciers à la richesse de la faune et de la flore locale”, explique Jennifer Di Prinzio, coordinatrice du Réseau Nature Entreprises de Natagora

Green Washing, histoire de faire parler ? Non, répond fermement le Philippe Neumann, CEO d’Ardennes-étape, l’opération va perdurer entre l’association de défense de la nature et la plate-forme de locations car c’est un win-win au final : “Au travers des 2 200 maisons de notre catalogue, nous occupons l’équivalent de 220 hectares de surface en Ardenne. Les maisons que nous proposons sont vastes, confortables et souvent équipées d’une piscine ou d’un espace wellness. Il est donc essentiel pour nous de compenser ces dépenses énergétiques en jouant un rôle positif dans l’affectation des sols de notre région et, à travers eux, de favoriser autant que possible la sauvegarde et la restauration de la biodiversité locale. Le tourisme vit de la biodiversité. Et sans cette diversité, nous ne pourrions pas envisager de passer nos vacances en Ardenne.”