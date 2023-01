Bruges, destination touristique belge incontournable: voici tout ce que la Venise du Nord pourra vous offrir ces prochains mois

Mais pour ceux qui connaissent, ou croient connaître, ce patrimoine et veulent aller plus loin dans leur découverte du chef-lieu de la Flandre-Occidentale, ce sont douze propositions que Visit Bruges formule.

L’expo “Face à face avec la mort” est à visiter jusqu’au 5 février ©museabrugge

Ainsi, en janvier (et même jusqu’au 5 février), il est encore temps de visiter l’expo “Face à face avec la mort” avant que les portes de l’hôpital Saint-Jean médiéval ne se referment pour quelques mois en raison d’importants travaux de rénovation. La réouverture est prévue pour décembre 2023. D’ici là, les autres musées brugeois vous attendent, tandis que le BRUSK est attendu pour l’automne 2025.

Romantique à souhait, Bruges fait la part belle aux amoureux en février et les bonnes tables rivalisent pour les accueillir. Flavourite Bruges propose sur Instagram et Facebook un recueil des meilleures adresses gastronomiques et organise cette année plusieurs mois thématiques, accompagnés ou non d’un ou de plusieurs événements.

En mars, la série Het verhaal van Vlaanderen raconte le passé de la Flandre et de ses habitants, depuis l’origine. Les Brugeois n’y sont pas oubliés, évidemment. Et Visit Bruges, inspiré par ce documentaire, développe actuellement un nouvel itinéraire de promenade (en six langues) pour son application, en collaboration avec le service de la conservation du patrimoine. Il sera fin prêt en mars.

Le dimanche 2 avril, la Grand-Place sera le point de rendez-vous des amateurs de vélo puisque c’est de là que sera donné le départ du Ronde. Déjà les 22 et 23 mars aura eu lieu l’épreuve Bruges-La Panne et le 11 juin y passera le Tour des Onze Villes. Les cyclistes amateurs peuvent évidemment profiter de Bruges et de ses environs toute l’année, histoire de pousser une pointe jusqu’à Lissewege, Damme ou Zeebrugge.

La Procession du Saint-Sang, événement reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2009. ©Belga

Le jour de l’Ascension (le 18 mai), la Procession du Saint-Sang traverse traditionnellement le centre historique. Plus de 1 700 participants chantent, jouent de la musique, dansent et jouent la comédie pour donner vie aux récits de la Bible, en particulier au martyre de Jésus-Christ. Un événement populaire qui a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2009.

Juin sera le mois de la bière car, outre les brasseries artisanales locales De Halve Maan, Bourgogne des Flandres et Fort Lapin, le Brugs Bierfestival (Festival brugeois de la Bière) prendra ses quartiers les 10 et 11 juin au BMCC. Environ 80 brasseries seront au rendez-vous et proposeront plus de 500 bières à siroter.

Juillet est synonyme de festivals et le Cactusfestival (7-8-9 juillet) en sera à sa 40e édition. Klinkende Kroegen est quant à elle une série unique de petits concerts tous les mercredis de juillet et d’août dans l’un des nombreux estaminets du centre-ville. Du 4 au 13 août, la musique ancienne sera à l’honneur du MA Festival. WECANDANCE enflammera pour sa part sur deux week-ends la plage de Zeebrugge.

Septembre rime avec journée du patrimoine (le 10), tandis qu’en octobre, un festival de fleurs, Blooming Brugge, durera cinq jours, en huit lieux différents, le tout orchestré par le décorateur Frederiek Van Pamel. Novembre sera le temps de Lueur d’hiver tandis que décembre vous incite à vous rendre dans les lieux de spectacle qui ne manquent pas dans la ville – Concertgebouw, Stadsschouwburg, Magdalenazaal, Cactus Music Centre, Arts Centre KAAP.