A la découverte de la Tanzanie : la nature, en plus grand

D’une main, Bouchéry conduit ; de l’autre, il tient un livre à l’attention de ses passagers à l’arrière, ouvert sur la page consacrée à un animal croisé à l’instant alors que le gros 4x4 cahote sur la piste poussiéreuse. Sur l’image, ce n’est pas une des superstars de la savane, non. Ce guide passionné connaît absolument toute la faune du splendide parc National du Serengeti. Des plus petits aux plus grands. Durée de vie, habitats, habitudes, gestation, ses prédateurs… Et que ce soit un dik dik (une toute petite antilope), un daman (un rongeur qui mange des épines !), un léopard caché dans un arbre ou même une tortue couleur poussière sur la piste,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous