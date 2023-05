L’Armada de Rouen est de retour

L’Armada est née de la volonté du maire de l’époque, Jean Lecanuet, de marquer les esprits à travers un événement hors du commun, Et l’objectif a été réalisé au-delà des espérances. C’est par millions que les visiteurs sont attendus pour cette huitième édition. Parmi eux, de nombreux Belges, Rouen se trouvant à quelques heures de route de notre pays. Deux navires de notre Marine nationale seront présents, à savoir les chasseurs de mines Crocus et Lobelia. Ils côtoieront des voiliers prestigieux comme le Nao Victoria (Espagne), le Morgenster (Pays-Bas), le Belem ou le Marité (France) ainsi que le célébrissime Cuauhtémoc (Mexique), qui feront à coup sûr le plein de visiteurs. De nombreux bateaux promenades compléteront le programme.

Entièrement gratuit

L’événement est entièrement gratuit, financé par des collectivités locales et des partenaires privés. Il se clôture traditionnellement par la grande parade des navires sur la Seine. C’est l’occasion aussi de (re) découvrir cette belle cité normande à l’histoire millénaire, célèbre pour le martyre de Jeanne d’Arc. Mais d’autres vestiges sont remarquablement préservés malgré les bombardements de 1944. Flâner dans les rues aux maisons à colombages, passer sous le Gros Horloge ou visiter la cathédrale au décor religieux intact est un vrai bonheur.

L’édition 2023 sera placée sous l’angle écoresponsable. Comme le souligne Jean-Paul Rivière, le président de l’Armada, les marins sont plus que quiconque soucieux de l’environnement et, en particulier, de la santé des océans. Cela passe, entre autres, par une politique zéro déchet et la mise en place d’un réseau de transports publics performant pour éviter l’engorgement de la ville dont le centre est largement piétonnisé. L’inauguration de l’Armada, le 8 juin, coïncide d’ailleurs avec la journée mondiale de l’Océan. Ce sera une belle occasion de sensibiliser les visiteurs.

Nombreuses animations

Tout au long de l’Armada, de nombreuses animations sont prévues. Cela commencera dès le mercredi 7 juin par la Grande pagaille. Pendant deux heures, chacun pourra donner libre cours à sa créativité en faisant naviguer sur la Seine les objets flottants les plus loufoques. L’Armada sera officiellement inaugurée le samedi 10 juin à onze heures, Le défilé des équipages et fanfares est prévu le mercredi 14 juin dans le centre-ville,

Des concerts, tous gratuits, seront programmés tous les jours avec des groupes aussi divers que Tryo, les D-Day Ladies, Earth Wind and Fire, Trust ou Black M. Cette année, l'Armada est parrainée par Michel Bussi. L'écrivain rouennais aux millions de livres vendus, auteur du polar Mourir sur Seine, qui se déroule pendant l'Armada, a pris place au côté des organisateurs. Il a mis sur pied un programme culturel qui fait la part belle aux spectacles ambulants.

Pour voir passer les bateaux entre l’embouchure de la Seine et leur destination, il existe plusieurs "spots" d’observation comme le village de La Bouille, à Duclair où la Seine est la plus étroite, dans la boucle de Rives-en-Seine, près du pont de Tancarville et enfin à Honfleur.

Aller à Rouen par le Thalys et le TER

Rouen est facilement accessible par autoroute via Amiens, Néanmoins, une alternative rapide et écologique consiste à prendre le Thalys jusqu'à Paris (www.thalys.com) puis le TER jusqu'à Rouen via la gare Saint-Lazare, Le trajet Paris-Rouen est desservi à diverses fréquences et dure un peu plus d'une heure pour un montant de 25 euros.

Pour toutes infos, n'hésitez pas à surfer sur le site très complet www.armada.org